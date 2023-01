Ο Rupert Grint μιλά για τη νέα του καριέρα στο horror και πόσο τον άλλαξε η 3χρονη κόρη του

Ο 34χρονος ηθοποιός μιλά για την καριέρα που επέλεξε αλλά και για την 3χρονη κόρη του

Ο Rupert Grint είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς της γενιάς του, και προφανώς το οφείλει στις ταινίες Harry Potter, που απασχόλησαν τη ζωή του από τα 11 μέχρι τα 22. Σήμερα, στα 34 του, έχει διανύσει μία τεράστια απόσταση από τον Ron Weasley. Έγινε μπαμπάς πριν 3 χρόνια, έκανε πολύ θέατρο και indie ταινίες και τα τελευταία χρόνια τον έχει κερδίσει το horror.

Τα τελευταία 5 χρόνια, γύρισε 4 κύκλους της σειράς "Servant", σε σκηνοθεσία του M. Night Shyamalan, η οποία μόλις ολοκληρώθηκε. Η horror συνεργασία τους ολοκληρώθηκε με την ταινία "Knock at the Cabin", 8 χρόνια μετά την τελευταία του, που τον βρίσκουμε ως μέλος μίας αίρεσης που πιστεύει στην Αποκάλυψη και σκοτώνει κόσμο. Ταυτόχρονα, βρήκε χρόνο να κάνει και τη σειρά "Cabinet of Curiosities" του Guillermo del Toro.

«Έχω έναν μικρό φόβο για τον θάνατο και όλα αυτά τα projects με έχουν βοηθήσει κάπως να τα αντιμετωπίσω. Δεν νομίζω ότι το έχω καταφέρει αλλά υπάρχει κάτι θεραπευτικό σε αυτούς τους ρόλους». Παραδέχεται ότι τον ελκύουν οι άνθρωποι με κρυμμένες ευαισθησίες, που είναι πληγωμένοι.

Μιλά στο Bustle για την εποχή του Harry Potter, και για το κατά πόσο ένιωθε ότι απλώς υποδύεται τον εαυτό του. «Είχαμε πολλά κοινά, όπως οι πολυπληθείς οικογένειές μας. Ένιωθα ότι με επισκίαζαν και ότι δεν ακουγόμουν. Προς το τέλος των ταινιών, έπαιζα απλά τον εαυτό μου. Ήταν θολά τα όρια». Μιλά για εκείνα τα 11 χρόνια της ζωής του, που ήταν γεμάτα από τις ταινίες. Όταν δεν έκαναν γυρίσματα, προωθούσαν και ένιωθε να τον πνίγει όλο αυτό. «Χρειαζόμουν ένα διάλειμμα αλλά τελικά τελειώσαμε τη σωστή στιγμή. Αν συνεχίζαμε, θα μάς κατέστρεφε».

Δεν μπορεί να καταλάβει γιατί τα Μέσα καλλιεργούσαν έναν άτυπο ανταγωνισμό μεταξύ εκείνου και των συμπρωταγωνιστών του. «Ακολουθήσαμε διαφορετικά μονοπάτια γιατί είμαστε εντελώς διαφορετικοί ηθοποιοί». Αν και θεωρούσε ότι το reunion ήταν αρκετά νωρίς, δεν είχε και άλλη επιλογή. Έπρεπε να συμμετάσχει. Παρόλα αυτά, χάρηκε πολύ που είδε ξανά το cast, γιατί μόνο εκείνοι ξέρουν όλα αυτά που βίωσαν.

Σήμερα νιώθει ότι βιώνει ένα από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη ζωή και τη δουλειά. Η σειρά Servant είναι το μακροβιότερο πράγμα που έχει κάνει μετά τον Harry Potter, η πατρότητα τον έχει χαλαρώσει πολύ, αφού τώρα κοιμάται παραπάνω, αλλά ανησυχεί για όλους τους κινδύνους. Η 3χρονη κόρη του Wednesday πήρε πράγματι το όνομά της από την οικογένεια Άνταμς, αλλά όχι από τη σειρά του Netflix. «Ευτυχώς το κάναμε νωρίτερα, γιατί θα φαινόταν τεμπέλικο να της δώσουμε ένα όνομα με βάση τι βλέπουμε αυτή την εποχή. Έχει εμμονή με το φεγγάρι, και τώρα προσέχω κι εγώ τα μικρά πράγματα.

Όταν δεν δουλεύει, κάνει κεραμική και μελισσοκομία, και δεν έχει κανένα πρόβλημα να σταματήσει τις ταινίες για να ασχοληθεί full time με την κόρη του. «Θα ήθελα η επόμενή μου δουλειά να είναι ελαφριά, σαν τις χριστουγεννιάτικες. Είμαι χαρούμενος με το πού έχω καταλήξει».

