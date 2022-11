Pinocchio: Η εκδοχή του Guillermo del Toro μιλά για τη ζωή, τον θάνατο και την αποδοχή, σε ένα εντυπωσιακό trailer

Η ταινία κάνει πρεμιέρα στο Netflix, στις 9 Δεκεμβρίου

Ο δημιουργός των ταινιών «Ο Λαβύρινθος του Πάνα», "The Shape of Water", "The Hobbit", "The Orphanage" και πολλών ακόμη, Guillermo del Toro, ξέρει πώς να βρίσκει το βαθύ συναίσθημά σου, με έναν συνδυασμό σκοτεινών εικόνων και φιλοσοφικών σκέψεων.

Ο Pinocchio ζωντανεύει σε stop-motion, η πρώτη φορά για τον δημιουργό, αλλά με ένα εντυπωσιακό cast. Οι αγαπημένοι Ewan McGregor, Cate Blanchett, Tilda Swinton, John Turturo, Christoph Waltz και ο Finn Wolfhard του Stranger Things δίνουν τις φωνές τους στην ταινία, που έρχεται στο Netflix στις 9 Δεκεμβρίου.

Η ταινία εκτυλίσσεται στη φασιστική Ιταλία του Μουσολίνι τη δεκαετία του '30, με τον αλκοολικό Geppetto να θρηνεί τον θάνατο του γιου του. Φτιάχνει ένα ξύλινο αγόρι, από το δέντρο που βρίσκεται δίπλα στον τάφο, για να τιμήσει το παιδί του. Αφηγητής είναι ο Jiminy Cricket, που παρατηρεί τις περιπέτειες του Pinocchio, ο οποίος έχει να μάθει πολλά για την ανθρωπότητα.

«Οι ιστορίες για πατέρα και γιο έχουν τόσο μεγάλη σημασία. Το stop-motion έγινε το εργαλείο για να μιλήσουμε για το πόσο πολύτιμοι και εύθραυστοι είναι οι άνθρωποι και πόσο χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο. Η ιστορία του Pinocchio έχει να κάνει με την υπακοή αλλά η δική μας είναι για την ανυπακοή και πόσο σημαντική είναι όταν είσαι άνθρωπος. Το πρώτο βήμα προς τη συνείδηση και την ψυχή είναι η ανυπακοή. Είναι η διαφορά μεταξύ ιδεών και ιδεολογίας. Ιδέα είναι αυτό που κατασκευάζεται από την εμπειρία, τη συμπόνια και την κατανόηση. Ιδεολογία είναι όταν σου δίνεται κάτι και σου λένε να υπακούς τυφλά», δήλωσε ο del Toro κατά τη διάρκεια του Animation is Film Festival.

Πρόκειται λοιπόν για μία ιστορία ενός ξύλινου αγοριού που δεν θέλει να μεταμορφωθεί σε άνθρωπο, αλλά να τον αποδεχθούν για αυτό που είναι. Μία ταινία για ατελείς πατέρες και γιους, για προσδοκίες, για την αποδοχή της ζωής (και του τέλους της), για το ότι οι άνθρωποι φεύγουν κάποια στιγμή αλλά και για την εκτίμηση του χρόνου που περάσαμε μαζί τους. Όπως αντιλαμβάνεσαι, θα πέσει πολύ κλάμα, και δεν χρειαζόμασταν τη φωνή της Tilda Swinton στο trailer για να ανατριχιάσουμε.