My Mind and Me: Η Selena Gomez εκτίθεται απόλυτα στο trailer του αυτοβιογραφικού ντοκιμαντέρ της

Έρχεται στις 4 Νοεμβρίου, μέσα από την Apple TV+

Δεν είναι τυχαία η μέρα που επέλεξε η Selena Gomez να παρουσιάσει το trailer του αυτοβιογραφικού ντοκιμαντέρ της. Η 10η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας και αυτό είναι το θέμα που πραγματεύεται το "Selena Gomez: My Mind And Me".

«Απλά να είσαι ο εαυτός σου Selena. Κανένας δεν νοιάζεται για το τι κάνεις. Όλα έχουν να κάνουν με το ποια είμαι και αν είμαι εντάξει με αυτό. Είμαι απλά ευγνώμων που είμαι ζωντανή», ακούγεται η φωνή της Selena. Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία και παραγωγή του Alek Keshishian, περιγράφει το ταξίδι υγείας της Gomez, τα τελευταία 6 χρόνια. Μεταξύ αυτών, οι μάχες της με τον λύκο, την κατάθλιψη και το άγχος.

«Δεν είχα καμία διάθεση να κάνω ένα ποπ ντοκιμαντέρ, Ήθελα να δείξω κάτι πιο αυθεντικό, το ίδιο και η Selena. Εκτίθεται και είναι ευάλωτη με ένα ωμό τρόπο και αυτό με αιχμαλώτισε. Δεν είχα ιδέα ότι θα ήταν κάτι σαν γέννα 6 χρόνων», περιέγραψε γλαφυρά ο σκηνοθέτης, ενώ το trailer μάς προετοιμάζει πράγματι για πολύ προσωπικές αποκαλύψεις. Έχει μιλήσει αρκετές φορές για τα θέματα ψυχικής υγείας που έχει αντιμετωπίσει, και τώρα θα τα δούμε συγκεντρωμένα στις 4 Νοεμβρίου, μέσα από την Apple TV+.

Η τραγουδίστρια έχει πουλήσει περισσότερα από 210 εκατομμύρια singles παγκοσμίως, έχει λάβει υποψηφιότητες για Grammy και συμμετέχει στη σειρά "Only Murders in the Building", μαζί με τους Steve Martin και Martin Short. Ταυτόχρονα, συμμετέχει και στη σειρά μαγειρικής του HBO, "Selena + Chef".