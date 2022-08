Sisu: Η φινλανδική μέθοδος που θα σε βοηθήσει να ζήσεις καλύτερα (και χωρίς άγχος)

Αν νιώθεις ότι μπλοκάρεις τα πάντα από το άγχος σου, τότε σε συμβουλεύουμε να δοκιμάσεις τη δημοφιλή τεχνική ψυχικής δύναμης των Φινλανδών

Αν βιώνεις μια αρκετά αγχωτική περίοδο και δεν ξέρεις πώς να διαχειριστείς την καθημερινότητα, οι ειδικοί προτείνουν να υιοθετήσεις μια σκανδιναβική μέθοδο που χρησιμοποιούν πολύ οι Φινλανδοί κι έχει αυξήσει σημαντικά την ποιότητά της ζωής τους.

Όταν νιώθεις πως παραιτείσαι και ότι όλα είναι μάταια, δοκίμασε την τεχνική "sisu" που μεταφράζεται ως «επιμονή» ή «τεράστια ψυχική δύναμη». Oυσιαστικά ορίζει ότι δεν πρέπει να τα παρατάς ποτέ ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζεις. «Στο 1500, όπου και εμφανίστηκε για πρώτη φορά, ήταν πιο πολύ η ιδέα του να είσαι τολμηρός. Με τα χρόνια, έγινε πιο πολύ νοοτροπία. Νοοτροπία της ψυχικής δύναμης και αντοχής», περιγράφει ο ο Justyn Barnes στο Well + Good.

Ορίζεται λοιπόν ως αντοχή, δύναμη, αποφασιστικότητα, θάρρος καθώς μέσω αυτής της τακτικής, κάποιος προσπαθεί να φέρει σε πέρας μια δοκιμασία που για άλλους μοιάζει αδύνατη. Η μέθοδος σε ωθεί να δοκιμάσεις λίγο παραπάνω τα όριά σου, πιέζοντας τον εαυτό σου περισσότερο από ό,τι συνήθως. Μπορεί να εφαρμοστεί όταν χαρακτηρίζεσαι από ψυχική εξάντληση γιατί τότε είναι που θα φέρει τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή σου.

Η μέθοδος sisu ζητάει από σένα λοιπόν ένα βήμα παραπάνω κάθε φορά χωρίς να υπερβάλλεις και να ξεπερνάς τα σωματικά και ψυχικά σου όρια. Η όλη ιδέα στηρίζεται στο ότι έχεις κρυμμένα αποθέματα που θα σε βοηθήσουν σε ό,τι περνάς και θα σε εξελίξουν.

«Βοηθάει τις ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές. Όταν αισθανόμαστε πως φτάσαμε στο τέλος και η δύναμη που νομίζουμε πως είχαμε, έχει τελειώσει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το sisu είναι ενέργεια, αποφασιστικότητα για την αντιμετώπιση αντιξοοτήτων που είναι πιο απαιτητικές από ό, τι συνήθως» εξηγεί η Emilia Lahti, ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο του Aalto στο Ελσίνκι.

Η ίδια άρχισε να ασχολείται έντονα με το sisu όταν τη βοήθησε να ξεπεράσει μια σχέση στην οποία ήταν θύμα σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης. «Όλοι βιώνουμε κάποιες στιγμές που πρέπει να ξεπεράσουμε τα όρια μας, να πάμε πέρα από το σημείο που νομίζαμε πως ήμασταν ικανοί να φτάσουμε. Οδεύοντας στο τέλος, όπως νομίζουμε, της σωματικής, συναισθηματικής και ψυχικής μας αντοχής, τότε ανακαλύπτουμε μια δύναμη που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε ακόμα και όταν νομίζαμε ότι δεν θα μπορούσαμε».

