Το cast του "Love Actually" κάνει reunion για τα 20 χρόνια και είμαστε (πάλι) έτοιμοι για κλάμα

Άλλο ένα reunion που δεν ξέραμε ότι θέλαμε να δούμε

Ξέρεις ότι έχει ξεκινήσει η εορταστική περίοδος, όταν ακούς τη Mariah Carey στα ραδιόφωνα και κάθεσαι σπίτι για να δεις (για 200η φορά) το "Love Actually". Την ταινία με τις διαφορετικές ιστορίες αγάπης, κάποιες με happy ending και κάποιες χωρίς, με παρέλαση αγαπημένων ηθοποιών στο cast και με στιγμές που καθόρισαν την ποπ κουλτούρα του 2000. Σαν αυτή, για παράδειγμα.

Δεν έχει καμία σημασία που πέρασαν 20 χρόνια. Εμείς θα τη βλέπουμε, έτσι όπως κάνουμε και με το "Home Alone". Παρόλα αυτά, ένα μέρος του cast (ε δεν θα ήταν όλοι, είναι και πολλοί), έκανε reunion για να γιορτάσει αυτά τα 20 χρόνια και να μοιραστεί τις αναμνήσεις από τη θρυλική ταινία.

To ABC μάς έδωσε μία μικρή γεύση με ένα trailer από τους Hugh Grant, Laura Linney, Emma Thompson, Bill Nighy και Thomas Brodie-Sangster, και φυσικά τον σεναριογράφο και σκηνοθέτη Richard Curtis, να δίνουν συνέντευξη στην Diane Sawyer.

Σύμφωνα με το ABC, αυτό το special reunion θα θυμηθεί πώς κατάφερε να δημιουργήσει ένα τόσο πετυχημένο αλλά ετερόκλητο cast, εξετάζοντας ποικίλες σχέσεις αγάπης, σε ένα χριστουγεννιάτικο Λονδίνο (αχ). Θα δούμε επίσης και την επίδραση του COVID στις σχέσεις των ανθρώπων αλλά και τη διαχρονική ανάγκη για αγάπη και ευγένεια στις οικογένειες και τις κοινότητες.

Αυτό το reunion είναι στην ίδια λογική με αυτά των FRIENDS και του Harry Potter, με τους πρωταγωνιστές να μιλούν για εκείνη την περίοδο της ζωής του. Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι υπήρξε και ένα μικρό sequel το 2017, με τους ηθοποιούς να επιστρέφουν στους ρόλους τους, για να τιμήσουν τη Red Nose Day, τη φιλανθρωπική οργάνωση που φτιάχτηκε από τον Curtis. Το νέο reunion πάντως, με τον τίτλο "The Laughter & Secrets of "Love Actually: 20 Years Later- A Diane Sawyer Special" θα βγει στο ABC στις 29 Νοεμβρίου.