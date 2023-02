«Κόψτε τα κεφάλια ή καλύψτε τα»: Οι Ταλιμπάν βάζουν μπούρκα και στις κούκλες βιτρίνας

Καταστηματάρχες που δεν θέλουν να κόψουν τα κεφάλια από τις κούκλες, χρησιμοποιούν διάφορα υλικά για να τα σκεπάσουν: ύφασμα, αλουμινόχαρτο ή ακόμη και πλαστικές σακούλες

Από τον Αύγουστο του 2021, που οι Ταλιμπάν πήραν στα χέρια τους την εξουσία, οι γυναίκες έχουν γίνει αόρατες. Δεν επιτρέπεται να πάνε σχολείο, να εργαστούν, να κυκλοφορήσουν μόνες και χωρίς χιτζάμπ. Μέσα σε όλα αυτά, προστίθεται ένας ακόμη περιορισμός και αυτή τη φορά αφορά τις κούκλες στις βιτρίνες των καταστημάτων με ρούχα.

Ο νέος νόμος επιβάλλει στα καταστήματα ενδυμάτων να έχουν καλυμμένο το κεφάλι των μανεκέν στη βιτρίνα, ενόψει της εκστρατείας που εξαναγκάζει τις γυναίκες να φύγουν από τα φώτα της δημοσιότητας. Όπως ανακοίνωσε το καθεστώς τους, θα πρέπει να αφαιρεθούν τα κεφάλια από τις κούκλες στις βιτρίνες ή και να μην υπάρχουν καν γυναικείες φιγούρες. Καθώς πολλοί ιδιοκτήτες παρακάλεσαν να διατηρήσουν τα κεφάλια στις κούκλες για οικονομικούς ή αισθητικούς λόγους, οι Ταλιμπάν συμφώνησαν υπό έναν όρο: όλες οι κούκλες να έχουν το πρόσωπό τους καλυμμένο.

Έτσι, οι καταστηματάρχες που δεν θέλουν να κόψουν τα κεφάλια από τις κούκλες, χρησιμοποιούν διάφορα υλικά για να τα σκεπάσουν: ύφασμα, αλουμινόχαρτο ή ακόμη και πλαστικές σακούλες ώστε να παραμένουν κατά κάποιον τρόπο ελκυστικές. «Προσπαθούμε να ταιριάξουμε αυτό που βάζουμε με το χρώμα του ενδύματος ή να το κάνουμε να μοιάζει σαν μάσκα», λέει καταστηματάρχης στο Business Insider. «Δεν μπορούμε απλά να βάλουμε μία πλαστική σακούλα, θα μοιάζουν θύματα απαγωγής».

In Afghanistan, now even the female mannequin’s faces must be covered.



The Taliban have ordered all shopkeepers to either behead female mannequins or cover their faces.



This is symbol of the Taliban's treatment of women in Afghanistan. Haunting. pic.twitter.com/2mwuL3gaEZ