Η Patricia Field έγραψε βιβλίο για τη μόδα, το "Sex and the City", τη ζωή και τους κανόνες που έσπασε

Η 81χρονη στιλίστρια έχει να διηγηθεί πολλά

Δεν είχε σκοπό να γράψει βιβλίο, αλλά τελικά ήταν μονόδρομος για την Patricia Field. Μία γυναίκα που δεν ακολούθησε ποτέ κανέναν κανόνα, πεποίθηση που κληρονόμησε από την entrepreneur μητέρα της.

«Έβαλα στο βιβλίο μου πολύ δυνατές στιγμές, που τις θυμάμαι για διαφορετικούς λόγους. Στιγμές που έμειναν στο μυαλό μου ή είχαν πολύ δυνατά συναισθήματα. Δεν περίμενα ότι θα τις θυμόμουν, αλλά έτσι συμβαίνει πάντα. Και μπήκαν στο βιβλίο. Οι περισσότερες τουλάχιστον», λέει η σχεδιάστρια ρούχων και στιλίστρια, Patricia Field.

Το βιβλίο της μάς εξηγεί περί τίνος πρόκειται από τον τίτλο. "Pat in the City: My Life of Fashion, Style and Breaking All the Rules". Η αυτοβιογραφία κυκλοφορεί στις 14 Φεβρουαρίου, μάλλον ως love letter σε μία πλούσια ζωή. Η μητέρα της λάτρευε τα ρούχα, αλλά ήταν αποτέλεσμα που άφηνε σε ειδικούς. Η Patricia αντιμετώπιζε το ντύσιμο με διαφορετικό τρόπο.

Μεγαλωμένη στη Νέα Υόρκη των 60s, αποφάσισε να ανοίξει τα δικά της μαγαζιά. Πρώτα ήταν το Pants Club και μετά το γνωστό Patricia Field, που έγινε ένα είδος clubhouse, όπως η ίδια το αποκαλεί. Συνεργάστηκε με τους Jean-Michel Basquiat, Keith Haring και πολλούς ακόμη. «Προσέλαβα ανθρώπους που έβλεπαν μπροστά. Δεν με ενδιέφεραν τα βιογραφικά. Με γοήτευε πάντα η δημιουργικότητα των ανθρώπων».

Η Field δεν μπήκε ποτέ σε καλούπια. «Η μαμά μου ήταν υπεύθυνη για για αυτή τη στάση. Ήταν πολύ ανεξάρτητη και το πήρα από εκείνη. Δεν ακολουθούσα ποτέ την αγέλη. Προτιμώ να έχω τη δική μου αυθεντική ιδέα. Κάτι που δεν θα δεις και θα αναγνωρίσεις αμέσως». Βρίσκει πάντα τρόπους για δημιουργικές διαδικασίες, όπως έκανε με το Sex and the City, και τώρα με το Emily in Paris. «Το πιο σημαντικό μήνυμα του βιβλίου είναι να ακολουθείς το μυαλό και την καρδιά σου, και να ζεις τη ζωή σου». Υπομονή λίγες μέρες για τις πιο πικάντικες αποκαλύψεις.