Σεισμός Τουρκία: Το μωρό που γεννήθηκε στα χαλάσματα, βρήκε οικογένεια

Ονομάστηκε Aya από τους γιατρούς και είναι καλύτερα στην υγεία του

Είναι πολλές οι δραματικές ιστορίες των ανθρώπων που σε μια νύχτα είδαν τη ζωή τους να αλλάζει, εξαιτίας του φονικού σεισμού. Μέσα στις ιστορίες αυτές, ήταν και το νεογέννητο μωρό που ήρθε στη ζωή ανάμεσα σε συντρίμμια, με την μητέρα του να χάνει δυστυχώς τη ζωή της.

Η πενταόροφη πολυκατοικία είχε ισοπεδωθεί, ενώ το νεογέννητο κορίτσι εντοπίστηκε δέκα ώρες μετά το φονικό ‘χτύπημα’ του εγκέλαδου, με τα κλάματα της να βοηθούν τους διασώστες να την εντοπίσουν δίπλα στη νεκρή μητέρα.

Ήταν ακόμα συνδεδεμένο με τη μητέρα του, με τον ομφάλιο λώρο. Εκείνη όμως, όπως και ο πατέρας και τα τέσσερα αδέλφια του μωρού, είχαν χάσει τη ζωή τους.

Newborn baby found under the rubble in Aleppo, #Syria.



The building collapsed after 7.8 magnitude #earthquake jolted #Turkiye & Syria.



The mother of the baby was under the rubble. She died after he was born.#Turkey #TurkeyEarthquake pic.twitter.com/pkkjXNuqkc