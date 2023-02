Ted Lasso: Έχουμε (συναισθηματικό) teaser και ημερομηνία για τον 3ο κύκλο

Η σειρά επιστρέφει στις 15 Μαρτίου

Με τούτα και με εκείνα, φτάσαμε μία ανάσα πριν τον 3ο κύκλο της σειράς του Jason Sudeikis. Η Apple TV+ μόλις μάς ενημέρωσε ότι στις 15 Μαρτίου ακυρώνουμε ό,τι έχουμε και ετοιμαζόμαστε.

Εκτός από την ημερομηνία, μπαίνουμε στο κλίμα με ένα μικρό teaser που ουσιαστικά δείχνει την επιστροφή όλου του cast των προηγούμενων κύκλων, με μουσική υπόκρουση το "I Still Believe" του Frank Turner. Η λέξη believe είναι και το motto του προπονητή Ted Lasso, με το cast να το γράφει σε χαρτί και να το κρεμά στα ντουλάπια των αποδυτηρίων.

Με το μήνυμα που όλους τους ενώνει, ο Roy Kent (Brett Goldstein), Jamie Tartt (Phil Dunster), Keeley Jones (Juno Temple), Rebecca Welton (Hannah Waddingham), και ο Sam Obisanya (Toheeb Jimoh) γράφουν σε ένα κομμάτι χαρτί. Στο τέλος του teaser, σκάει μύτη ο Ted Lasso με τον προπονητή Beard (Brendan Hunt) και κλείνει με το συναισθηματικό «Λοιπόν, αν πιστεύω ό,τι βλέπω, πιστεύω ότι μάς έχουν δει».

Αν είσαι αληθινός fan, θα παρατήρησες την απουσία του βοηθού προπονητή Nate Shelley (Nick Mohammed). Στο φινάλε του 2ου κύκλου, ο Nate έγινε κακός και πήγε με την αντίπαλη ομάδα γιατί βαρέθηκε να είναι το ταπεινό χαμομηλάκι. Ελπίζουμε ότι θα καταλάβει το λάθος του και ότι δεν φταίει ο Ted, αλλά τα daddy issues του.