DGA Awards 2023: Ο Daniel Scheinert και ο Daniel Kwan κέρδισαν το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας

Το σωματείο σκηνοθετών της Αμερικής ανακοίνωσε τους νικητές για τα βραβεία DGA 2023 το βράδυ του Σαββάτου στο Los Angeles, με τους Daniel Scheinert και Daniel Kwan να κερδίζουν το κορυφαίο βραβείο

Ο Daniel Scheinert και ο Daniel Kwan κέρδισαν το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για το «Everything Everywhere All At Once» και γίνονται το τρίτο σκηνοθετικό δίδυμο που βραβεύονται από το DGA. Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι Daniels κέρδισαν τον Steven Spielberg, τον σκηνοθέτη με τις περισσότερες υποψηφιότητες και νίκες στην ιστορία του θεσμού, 13 και 3 αντίστοιχα, ο οποίος ήταν υποψήφιος για το «The Fabelmans».

Ο Scheinert και ο Kwan (γνωστοί ως Daniels) ανέβηκαν στη σκηνή για να βραβευτούν και δήλωσαν: «Αυτή ήταν μια απίστευτη χρονιά για τη μικρή μας ταινία που με κάποιο τρόπο συνεχίζει», είπε ο Kwan. Ο Scheinert ευχαρίστησε τον Kwan λέγοντας: «με άντεξε όταν ζήτησα να κάνω την ταινία μας πιο περίεργη και ευχαριστώ και εσάς που κάνατε την ταινία μας πιο γενναία και πιο ευάλωτη».

Η Charlotte Wells κέρδισε το βραβείο «Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη» για το «Aftersun», ενώ οι Samuel Levinson και Bill Hader κέρδισαν το βραβείο για την σκηνοθεσία σε δραματική (Euphoria) και κωμική σειρά (Barry) αντίστοιχα.

Δείτε παρακάτω αναλυτικά την λίστα με όλους τους νικητές της βραδιάς: