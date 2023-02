Tα Starbucks θέλουν να βάλουν ελαιόλαδο στον espresso και είναι κρίμα

«Έναν καφέ με λίγο λάδι, παρακαλώ», ή καλύτερα όχι

Όσο απίθανο κι αν σου φαντάζει, τα Starbucks λανσάρουν νέα σειρά ροφημάτων καφέ στην Ιταλία με βάση το ελαιόλαδο. Αν δεν μπορεί να σε πείσει με τίποτα η «ρηξικέλευθη» ιδέα της γνωστής αλυσίδας, ο επικεφαλής της, Howard Schultz ισχυρίζεται ότι το ελαιόλαδο έχει μία «απροσδόκητη, βελούδινη, βουτυρώδη γεύση που ενισχύει τον καφέ και παραμένει γευστικά στον ουρανίσκο».

Και λογικά αναρωτιέσαι: αν κάποιος ψάχνει αυτή τη βουτυρώδη γεύση, γιατί να μην προσθέσει απλά κρέμα ή γάλα, ή ακόμη και βούτυρο; Λέμε τώρα! Η προσθήκη ελαιόλαδου θυμίζει περισσότερο μαγειρική συνταγή αλλά το Starbucks Reserve Roastery στο Μιλάνο αποφάσισε να σερβίρει πέντε ποτά Oleato, συμπεριλαμβανομένου ενός αποδομημένου ποτού εσπρέσο, ενός παγωμένου κορτάντο κι ενός μαρτίνι εσπρέσο, τα οποία περιλαμβάνουν όλα ελαιόλαδο.

Αυτό σημαίνει ότι ο καφές θα είναι πραγματικά φτιαγμένος με μια κουταλιά λάδι, δηλαδή με παραπάνω θερμίδες, και ήδη τρία ροφήματα με το συστατικό αυτό είναι διαθέσιμα προς πώληση στα καφέ Starbucks στην Ιταλία από αυτή την εβδομάδα. «Τώρα, θα υπάρξουν άνθρωποι που θα πουν, ελαιόλαδο στον καφέ; Αλλά η απόδειξη είναι στο φλιτζάνι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Schultz, προσθέτοντας: «Δεν μπορώ να θυμηθώ μια στιγμή που ήμουν πιο ενθουσιασμένος, τα τελευταία 40 χρόνια».

Η σειρά Oleato, που λανσάρεται αυτές τις μέρες στην Ιταλία, περιλαμβάνει έναν παγωμένο εσπρέσο και έναν latte με ελαιόλαδο «αχνισμένο με γάλα βρώμης». Θα υπάρχει επίσης ένας κρύος καφές στον οποίο «ένα μεταξένιο έγχυμα έξτρα παρθένου ελαίου με αφρό γλυκιάς κρέμας βανίλιας σιγά σιγά διαχέεται στο ρόφημα».

This is Starbucks' newest drink: the Oleato. It's arabica coffee with a spoonful of cold-pressed, extra virgin olive oil, and so far, its debut in Italy seems to be winning people over https://t.co/dpnqh8M2RX pic.twitter.com/LTnphx45m9 — Reuters (@Reuters) February 23, 2023

Ορισμένοι Ιταλοί κάλεσαν σε μποϊκοτάζ των Starbucks όταν η εταιρεία ανακοίνωσε τα σχέδιά της να ανοίξει το πρώτο της κατάστημα στη χώρα το 2018. Τότε ο Howard Schultz είχε πει πως: «Δεν ερχόμαστε για να μάθουμε στους Ιταλούς πώς να φτιάχνουν καφέ. Ερχόμαστε εδώ με ταπεινότητα και σεβασμό, για να δείξουμε αυτά που μάθαμε».

Everything you need to know about the new Starbucks Oleato olive oil coffee drinks. ☕️https://t.co/2HpZRpVUOo — Good Morning America (@GMA) February 22, 2023

Το brand πάντως σχεδιάζει να κυκλοφορήσει τη συλλογή με ζεστά και κρύα ροφήματα και στη Νότια Καλιφόρνια στις ΗΠΑ από την άνοιξη ενώ μέσα στον χρόνο αναμένεται να ακολουθήσουν οι αγορές της Ιαπωνίας, της Βρετανίας και της Μέσης Ανατολής.

Starbucks is debuting the “Oleato” — after the Italian word for oil — as the world’s largest coffee chain has struggled to get a foothold in the Italian market. https://t.co/vf7DNwIr1d

— The Washington Post (@washingtonpost) February 22, 2023

«Το Oleato αντιπροσωπεύει την επόμενη επανάσταση στον καφέ που συγκεντρώνει μια αλχημεία των καλύτερων συστατικών της φύσης: κόκκους καφέ Starbucks arabica και έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ψυχρής έκθλιψης Partanna», λέει ο Schultz και φαίνεται να παίζει όλα τα χαρτιά του για να πουλήσει με όποιον τρόπο μπορεί τη νέα προσθήκη στον καφέ που θα φανεί σε λίγο καιρό, αν τελικά είχε επιτυχία.