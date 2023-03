Money Shot: A Pornhub Story - Το ντοκιμαντέρ του Netflix για την εκμετάλλευση και το sex trafficking της πλατφόρμας

Κάνει πρεμιέρα στις 15 Μαρτίου

Το Pornhub γεννήθηκε πριν από 16 χρόνια και άλλαξε εντελώς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το σεξ. Το 2022 ήταν στη 13η θέση των sites με τα περισσότερα views ever. Αν και πήρε τον έλεγχο από τα χέρια εκμετάλλευσης εταιριών παραγωγής, δημιουργήθηκε ένα νέο είδος εκμετάλλευσης. Με ανήλικα θύματα, μη συναινετικές εικόνες σεξ και sex trafficking.

Όλα αυτά ερευνά σε βάθος το νέο ντοκιμαντέρ του Netflix "Money Shot: A Pornhub Story", που κάνει πρεμιέρα στις 15 Μαρτίου. Που απέτυχε ηθικά η πλατφόρμα του Pornhub; Πώς επέτρεψε στην εταιρία και σε ανθρώπους να βγάζουν έσοδα μέσα από την εκμετάλλευση θυμάτων; Θα δούμε ακτιβιστές, θύματα αλλά και πρώην εργαζόμενος, που μοιράζονται τις εμπειρίες τους από πρώτο χέρι.

Στον αντίποδα, υπάρχουν και οι ενήλικοι performers που μιλούν για την επίδραση του κινήματος anti-Pornhub στις ζωές τους. «Αν δεν υπήρχε το Pornhub, εγώ δεν θα ήμουν ζωντανή», ακούγεται στο trailer. Όπως επίσης και το ότι «το sex work είναι εντελώς διαφορετικό από το sex trafficking».

Η σκηνοθεσία ανήκει στη Suzanne Hillinger, που έχει κερδίσει βραβεία για τις ταινίες της πάνω στην εκμετάλλευση εργαζομένων. Το 2020, κέρδισε Emmy για το ντοκιμαντέρ "The Myth of the Medallion", για την αδικία που υφίστανται οι ταξιτζήδες της Νέας Υόρκης.