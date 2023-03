Ταινία για τον Versace, Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου, Βασίλης Ζούλιας κι όσα έρχονται στο AFFF

Την Τρίτη 14 Μαρτίου στις 19.00 στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος του Ωδείου Αθηνών

Την πολυαναμενόμενη ταινία «The Genius of Gianni Versace Alive» του Salvatore Zannino φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το Athens Fashion Film Festival σε μία μοναδική προβολή για την τελετή έναρξη της 4ης διοργάνωσης, την Τρίτη 14 Μαρτίου στις 19.00 στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος του Ωδείου Αθηνών (Ρηγίλλης & Βασ. Γεωργίου Β' 17-19, Αθήνα, 10675), με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιταλίας στην Ελλάδα και του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Γυρισμένο στην έπαυλη του Gianni Versace στο Μαϊάμι όπου κάθε αντικείμενο είναι ένα ξεχωριστό έργο τέχνης, το ντοκιμαντέρ επιχειρεί να ζωντανέψει την ιδιοφυΐα του Ιταλού κολοσσού της μόδας. Μέσα από αρχειακό υλικό και τις εξομολογήσεις φίλων και παλιών συνεργατών, προκύπτει παράλληλα το πορτραίτο ενός αναγεννησιακού σχεδιαστή, ενός ανθρώπου που δεν σταμάτησε στιγμή να εμπνέεται από την εποχή του για να δημιουργήσει ένα αυστηρά προσωπικό σύμπαν υψηλής αισθητικής. Ο σκηνοθέτης μας παρασύρει στη δίνη του και αναφερόμενος στο έργο του υπογραμμίζει το ότι ο Versace δεν υπήρξε απλά ένας από τους μεγαλύτερους και πιο επιδραστικούς σύγχρονους designers, αλλά πορευόμενος στην αιχμηρή τομή μεταξύ κλασικού και μοντέρνου, επαναπροσδιόρισε τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη μόδα και την ένδυση.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του Athens Fashion Film Festival, Νικόλ Αλεξανδροπούλου σημειώνει για την συγκεκριμένη επιλογή πως: «Όπως συμβαίνει με τους μεγαλύτερους σχεδιαστές, η προσωπικότητα κι η καλλιτεχνική έκφραση του Gianni Versace δεν θα μπορούσε να μείνει περιορισμένη σε ένα ένα ατελιέ. Εκεί όμως που οι περισσότεροι έψαχναν την πλήρωση του οράματός τους μέσα τις συνέργειες της μόδας, ο Versace δημιούργησε μια φυσική προέκταση της ιδιοφυΐας του.

Εκμοντέρνισε την περίφημη πλέον "Casa Casuarina", κλειδώνοντας μέσα της ένα σύμπαν από αναφορές, μυστικές γεωμετρίες και χρώματα, για να ζήσει τα πέντε τελευταία χρόνια της ζωής του περικυκλωμένος από ένα ζωντανό μουσείο, που μπορούσε να μετατρέψει τα πάντα σε τέχνη. Για εμένα προσωπικά η μόδα, μαζί φυσικά με το fashion film, θα έπρεπε να αποτελεί ακριβώς αυτό. Μια μυστήρια δύναμη χωρίς κανόνες, που μπορεί να μεταμορφώσει τα πάντα γύρω της και γύρω μας σε αισθητική. Το νέο ντοκιμαντέρ του Salvatore Zannino, το οποίο γυρίστηκε μέσα στην βεβηλωμένη έπαυλη του Versace, στάθηκε ιδανική αιτία κι αφορμή για να επανέλθουμε σε αυτή την ιδέα».

Μπείτε στο instagram του AFFF, εδώ και πάρτε μέρος στον διαγωνισμό για να κερδίσετε 3 διπλές προσκλήσεις και να ζήσετε την εμπειρία της τελετής έναρξης. Και εδώ μπορείτε να κάνετε προκράτηση εισιτηρίων

Μετά την προβολή της ταινίας θα ακολουθήσει cocktail by METAXA.

Σημαντικές προσωπικότητες στην κριτική επιτροπή του 4ου Athens Fashion Film Festival

Οι καλύτερες ταινίες του φετινού διαγωνιστικού τμήματος θα βραβευθούν από την 9μελή Κριτική Επιτροπή του Athens Fashion Film Festival.

Πρόεδρος Κριτικής Επιτροπής

Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου

Ηθοποιός

Τα υπόλοιπα μέλη της διεθνούς κριτικής επιτροπής του 4ου Athens Fashion Film Festival αποτελούνται αλβαβητικά από :

Ελένη Ανδρουτσοπούλου

Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Εβελίνα Δαρζέντα

Ενδυματολόγος, Σκηνογράφος

Μαρία Δρανδάκη

Παραγωγός, Homemade Films

Βασίλης Ζούλιας

Σχεδιαστής Ρούχων

Έβελυν Καζαντζόγλου

Fashion Blogger, Content Creator

Θανάσης Νεοφώτιστος

Σκηνοθέτης

Marco Gastine

Σκηνοθέτης, Παραγωγός

Carlos Muñoz Gómez-Quintero

Διευθυντής Φωτογραφίας

YOUTH JURY

Η 5μελής Επιτροπή Νέων του 4ou Athens Fashion Film Festival

θα απονείμει τα Βραβεία BEST IN SHOW & BEST STUDENT FILM.

Πρόεδρος

Ζακ Σιμχά

Σκηνοθέτης, σεναριογράφος και ηθοποιός

Τα υπόλοιπα μέλη του φετινού Youth Jury είναι:

Πένυ Δάλκου

Climate Justice Advocate

Εβελίνα Στολτίδου

Freelance producer, music-artist manager, casting director και μοντέλο

Νάσια Συντέτα

Σχεδιάστρια Μόδας

Ηρακλής Τσουζίνοφ

Μοντέλο