Η Παναγία των Παρισίων ετοιμάζεται να ανοίξει ξανά στα τέλη του 2024

Καθημερινά περίπου 1.000 άνθρωποι από ολόκληρη τη Γαλλία εργάζονται για την ανοικοδόμηση της Παναγίας των Παρισίων

Η επαναλειτουργία της Παναγίας των Παρισίων δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα αφού, σύμφωνα με Γάλλους αξιωματούχους, θα γίνει στα τέλη του 2024.

Σύμφωνα με τον στρατηγό του στρατού που είναι υπεύθυνος για το κολοσσιαίο έργο, Jean-Louis Georgelin, το κωδωνοστάσιο του καθεδρικού ναού, το οποίο κατέρρευσε από την πυρκαγιά, θα αρχίσει σταδιακά να επανεμφανίζεται πάνω από το μνημείο φέτος. Ο Georgelin είπε ότι ο καθεδρικός ναός θα ανοίξει ξανά τον Δεκέμβριο του 2024.

Πρόκειται για ένα χρονικό όριο που είχε θέσει ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος αμέσως μετά την πυρκαγιά.«Η επιστροφή του κωδωνοστασίου στον ουρανό του Παρισιού θα είναι κατά τη γνώμη μου το σύμβολο ότι κερδίζουμε τη μάχη της Παναγίας των Παρισίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

