Η σειρά «Συζητήσεις Με Φίλους» αποτύπωσε την αλήθεια της ενδομητρίωσης σε ένα επεισόδιο

Το 6ο επεισόδιο του 1ου κύκλου ίσως σε βοηθήσει περισσότερο από όσα έχεις ακούσει για την ενδομητρίωση

Η Sally Rooney έγραψε δύο βιβλία που έγιναν γρήγορα best sellers και, στη συνέχεια, σειρές. Το Normal People, που έγινε η σειρά που λατρεύτηκε σε όλο τον κόσμο, συμπίπτοντας με την αρχή της πανδημίας, ενώ ακολούθησε το Συζητήσεις με Φίλους (Conversations with Friends) , αν και γράφτηκαν ανάποδα.

Το δεύτερο είναι και το βιβλίο για το οποίο μιλάμε, που ακολουθεί το ερωτικό ειδύλλιο της Frances και του Nick, την ιστορία της συζύγου του και την περίπλοκη σχέση της Frances με την κολλητή της. Άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών, που συναντιούνται, έρχονται κοντά, μπερδεύονται φιλικά και ερωτικά, και όλα αυτά μαζί με τις κλασικές υπαρξιακές αναζητήσεις της Sally Rooney.

Υπάρχει όμως και ένα πολύ σημαντικό θέμα με το οποίο καταπιάνεται το βιβλίο, και που είδαμε να ζωντανεύει μέσα από τη σειρά. Η νεαρή Frances πάσχει από ενδομητρίωση. Μία νόσο που μπορεί και να μην έχουμε δει ποτέ σε ταινίες ή σειρές. Ίσως μόνο σε ιατρικές, και εκεί ως απλή αναφορά. Το ευτυχές σε αυτή τη σειρά, είναι πως αφιερώνει ένα ολόκληρο επεισόδιο στη νόσο, δείχνοντας τα κλασικά συμπτώματα -αν και, προφανώς, κάθε γυναίκα το βιώνει διαφορετικά.

Η ενδομητρίωση επηρεάζει 1 στις 10 γυναίκες παγκοσμίως, αλλά κατά μέσο όρο, χρειάζονται περίπου 8 χρόνια (μπορεί και παραπάνω) μέχρι να φτάσουν στη διάγνωση. Και αυτό γιατί δεν υπάρχουν επαρκείς έρευνες.

Υπάρχει λοιπόν ένα επεισόδιο, όπου η Frances διπλώνεται από τον πόνο, κάνει εμετό, δεν μπορεί να κοιμηθεί, έχει βαριά αιμορραγία και λιποθυμά από τις κράμπες. Ενημερώνει τους γύρω της ότι «είναι απλά η περίοδός της» αλλά καταλαβαίνει ότι αυτό που συμβαίνει δεν είναι φυσιολογικό. Ωστόσο, όλες μας, ξέρουμε πώς είναι να μάς λένε από μικρές ότι είναι νορμάλ να υποφέρουμε από την περίοδο, και απλώς μαθαίνουμε να ζούμε με αυτό.

Διακομίζεται στο νοσοκομείο εξαιτίας της αιμορραγίας όπου εκεί κάνει πολλές εξετάσεις, μέχρι να μάθει τι συμβαίνει. Αν και αρχικά, ο γιατρός της της λέει με βεβαιότητα ότι πρόκειται για αποβολή, που ήταν αποτέλεσμα σεξ χωρίς προστασία, στη συνέχεια της λένε ότι δεν υπάρχει θέμα και της γράφουν αντισυλληπτικά. Στο μεταξύ, ο πόνος πολλαπλασιάζεται. Τα καλά νέα είναι ότι φτάνει στη σωστή διάγνωση αν και είναι μόλις 21 ετών, κάτι που δεν συμβαίνει στις περισσότερες γυναίκες στην πραγματική ζωή.

«Όταν υπάρχουν τόσο έντονοι πόνοι, μπορεί να νιώσεις απομόνωση, γιατί σου λένε ότι τα συμπτώματά σου είναι φυσιολογικά. Αν όμως μπορείς να δεις έναν χαρακτήρα σε σειρά με αυτά τα συμπτώματα, μπορεί να σε βοηθήσει να δεις ότι περνάς τα ίδια. Ότι δεν είναι φυσιολογικό και ότι πρέπει να πας σε εξειδικευμένο γιατρό», αναφέρει η Jeanette Lager, επικεφαλής του Κέντρου Ενδομητρίωσης UCSF.

Ας ελπίσουμε ότι η τηλεόραση και ο κινηματογράφος θα εξοικειωθεί άμεσα με τη νόσο, ώστε να την ανακαλύψουν περισσότερες ασθενείς.

Στο μεταξύ, υπάρχουν ντοκιμαντέρ, μικρού και μεγάλου μήκους, καθώς και podcasts, που θα σε βοηθήσουν να ανακαλύψεις περισσότερα για την ενδομητρίωση.

Παρακάτω, θα βρεις τα trailers και μερικά links.

Ντοκιμαντέρ

Endo What?

Γυναίκες που υποφέρουν από ενδομητρίωση και ειδικοί που συζητούν θεραπείες για τη νόσο

The Resilience Of A Woman In Pain



Η Rose υποφέρει σιωπηλά από ενδομητρίωση και χρόνια νόσο για χρόνια. Αλλά αρχίζει να τη φθείρει. Μία απρόσμενη καλή πράξη από έναν ξένο της δείχνει τη δύναμη της ανθρώπινης σύνδεσης.

Endo Girl

Μία ταινία για τις ιστορίες πολλών γυναικών που υποφέρουν. Η επίδραση της νόσου στις ζωές αλλά και στις πιο κοντινές τους σχέσεις.

Podcasts

In Sixteen Years of Endometriosis

Γέλιο, κλάμα και ουρλιαχτά για ιστορίες ενδομητρίωσης. Δύο κολλητές μοιράζονται τις ιστορίες του, facts και όλα αυτά με χιούμορ. Συνεντεύξεις με γιατρούς και όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουμε.

Not Defined By Endo

Αφιερώνεται στις γυναίκες με ενδομητρίωση που έχουν διαγνωστεί ή υποπτεύονται ότι πάσχουν. Προσωπικές εμπειρίες, επαγγελματίες υγείς και εξειδικευμένοι γιατροί λύνουν απορίες.

Peace With Endo

Οι φυσικοί τρόποι να διαχειριστείς την ενδομητρίωση μέσα από τη διατροφή, τον τρόπο ζωής και το mindfulness.