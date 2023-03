Ο 80χρονος Πρόεδρος των Η.Π.Α. τα λέει πολύ σωστά

Ο Joe Biden μόλις κέρδισε κι άλλο τον σεβασμό μας, μετά από τη συνέντευξη που παραχώρησε στον κωμικό Kal Penn, στο The Daily Show. Μέρος της συζήτησης αφορούσε τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών αλλά και των trans ατόμων, που αυτή τη στιγμή καταρρέουν στη Φλόριντα.

Ο οικοδεσπότης του Comedy Central, Kal Penn, που τον έχουμε δει σε διάφορες ταινίες, στο SNL, έχει επιτελέσει και μέλος του προσωπικού του Λευκού Οίκου, επί προεδρίας Barack Obama. Ρώτησε λοιπόν τον Biden για το ποια είναι η γνώμη του για τη ισότητα στον γάμο, αναφερόμενος στον αρραβώνα του με τον σύντροφό του, Josh.

Ο 80χρονος Πρόεδρος των Η.Π.Α., αν και ανήκει στη γενιά όπου τα ομόφυλα ζευγάρια ήταν κατάπτυστα, δεν ένιωσε ποτέ έτσι, μάλλον επειδή τον βοήθησε ο εξίσου ανοιχτόμυαλος πατέρας του. «Ήμουν τελειόφοιτος στο Λύκειο και περπατούσα με τον πατέρα μου, ο οποίος είδε για πρώτη φορά δύο άντρες να φιλιούνται. Τον κοίταξα και μου είπε ότι είναι πολύ απλό. Αγαπιούνται».

Συνέχισε λέγοντας ότι όλοι πρέπει να μπορούν να παντρεύονται και δεν καταλαβαίνει ποιο είναι το πρόβλημα. Όσον αφορά στα trans παιδιά, που καλούνται να αντιμετωπίσουν νόμους που τους απαγορεύουν να κάνουν ορμονοθεραπεία και φυλομετάβαση, θεωρεί ότι είναι πολύ πιο δύσκολο. «Αυτό που συμβαίνει τώρα στη Florida είναι αμαρτία, όπως θα έλεγε και η μητέρα μου. Είναι τρομερό αυτό που κάνουν. Λες και ένα παιδί ξυπνά μία μέρα και αποφασίζει να γίνει άντρας ή γυναίκα ή θέλει να αλλάξει. Είναι άνθρωποι. Αγαπούν. Έχουν συναισθήματα και την ανάγκη να αλλάξει κάτι. Δεν ξέρω. Είναι άγριο».

Τι θα κάνει όμως για όλα αυτά, ως Πρόεδρος; Ο τρόπος να το παλέψει είναι «σιγουρεύοντας ότι θα περάσουμε νόμους, όπως κάνουμε και με τον γάμο ομόφυλων ζευγαριών. Αν πας κόντρα σε αυτό, παραβαίνεις τον νόμο και θα πληρώσεις», είπε και ελπίζουμε ότι θα το δούμε και στην πράξη.

Ο Kal Penn αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι είναι gay το 2021, γράφοντας για τη σχέση του με τον Joss (που είναι αρραβωνιασμένοι 5 χρόνια) στην αυτοβιογραφία του "You Can't Be Serious". Εκεί είπε ότι είναι μαζί τα τελευταία 11 χρόνια και αν και ο ίδιος ήταν πάντα ανοιχτός για αυτή του την πλευρά, δεν ίσχυε το ίδιο και για τις οικογένειές τους.

«Ήμουν πάντα πολύ ανοιχτός με όλους και όσους γνώριζα για τη σεξουαλικότητά μου. Αλλά ο σύντροφός μου, οι γονείς και ο αδερφός μου είναι πιο ήσυχοι. Δεν αγαπούν την προσοχή και το να είναι στο επίκεντρο. Αν παντρευτεί πάντως, η Cardi B θέλει να έχει τον ρόλο του παπά.