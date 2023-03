The Movie Critic: Ο Quentin Tarantino ετοιμάζει την τελευταία ταινία της καριέρας του

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Hollywood Reporter, το φθινόπωρο ξεκινούν τα γυρίσματα της 10ης και τελευταίας ταινίας του Tarantino

Ο Quentin Tarantino, ο σκηνοθέτης πίσω από μερικές από τις σπουδαιότερες ταινίες των τελευταίων δεκαετιών, το Pulp Fiction και Once Upon a Time μεταξύ άλλων, ετοιμάζει την τελευταία ταινία της καριέρας του, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του The Hollywood Reporter.

Σύμφωνα με τις πηγές του Hollywood Reporter, ο τίτλος του σεναρίου που έχει γράψει ο Ταραντίνο είναι “Ο Κριτικός Κινηματογράφους” (The Movie Critic), ενώ ετοιμάζεται να ξεκινήσει τα γυρίσματα αυτόν τον χειμώνα.

Περισσότερες λεπτομέρειες παραμένουν άγνωστες. Το μόνο που γνωρίζουμε είναι ότι η ιστορία θα είναι τοποθετημένη στα τέλη της δεκαετίας του ’70 στο Λος Άντζελες, με επίκεντρο μία γυναίκα πρωταγωνίστρια.

