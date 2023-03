To Twitter βρήκε νέο τρόπο για να μας πείσει ότι αξίζει τον χρόνο μας

Τι άλλο θα σκαρφιστεί ο Elon Musk;

Αν το εγώ σου τροφοδοτείται βλέποντας πόσοι κάνουν save τα IG posts σου, το Twitter έχει ένα δώρο για εσένα. Στην εφαρμογή για iOS, έχει κάνει update που μετρά πόσα άτομα κάνουν bookmark τα tweets σου για να τα ξαναδιαβάσουν ή, ακόμη καλύτερα, να τα δείξουν κάπου αργότερα – να μην τα χάσουν, τέλος πάντων.

Το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο, κάνει μία προσπάθεια να μας πείσει πως αξίζει τον χρόνο μας. Τονίζει, ωστόσο, πως τα bookmarks θα παραμείνουν ιδιωτικά, δηλαδή θα γνωρίζουμε πόσοι τα έκαναν, αλλά όχι ποιοι. Ίσως και να είναι καλύτερα έτσι.

Βέβαια, δεν πρόκειται απλώς για ένα feature που θα βγάλει τον νάρκισσο που κρύβουμε μέσα μας. Αν έχουμε εταιρικό προφίλ, θα βλέπουμε ποια είναι η απήχηση των αναρτήσεών μας, κατά πόσο οι followers τις βρίσκουν χρήσιμες και εμείς, από την πλευρά μας, θα διαμορφώνουμε ανάλογα το περιεχόμενο.

We love Bookmarks for saving Tweets to revisit later. Starting today on iOS, you’ll now see the total number of times a Tweet has been bookmarked on Tweet details.