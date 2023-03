Michelle Obama: «Θέλω τα κορίτσια με τα δικά μου μαλλιά να μπορούν να ταυτιστούν και να μην αναρωτιούνται στα 58 αν είναι αρκετά καλές»

Η Michelle Obama μίλησε για την τεράστια σημασία της εκπροσώπησης

Κάθε συνέντευξη ή διάλογος με τη Michelle Obama είναι και ένα μάθημα ζωής. Αυτή τη φορά μίλησε στο δικό της podcast, "The Light Podcast" για την τεράστια σημασία της εκπροσώπησης.

Αναφέρθηκε στα σύγχρονα role models που άλλαξαν το status quo και επιτρέπουν στα κορίτσια να ταυτιστούν. «Έχουμε πλέον τόσες πολλές γυναίκες. Η Serena Williams, για παράδειγμα. Εγώ δεν είχα μεγαλώνοντας μία Serena για να ταυτιστώ. Κάποια που να είναι όμορφη, δυνατή, γρήγορη, να λέει αυτό που πιστεύει».

Αυτή η έλλειψη ήταν που την οδήγησε στο να γράψει τα βιβλία της, ελπίζοντας ότι η ιστορία της θα βοηθήσει τα νεότερα κορίτσια να ταυτιστούν με τρόπο που εκείνη δεν έβρισκε όταν ήταν μικρή. «Γιατί γράφω αυτά τα βιβλία; Έχω διάφορες σκέψεις στο μυαλό μου, αλλά θεωρώ ότι όσο περισσότερες ιστορίες μπορώ να πω για ένα μικρό μαύρο κορίτσι από το Σικάγο, θα υπάρχει ένα παιδί που θα βλέπει τον εαυτό του σε αυτό το κορίτσι. Και είναι σημαντικό για εμάς να πούμε τις ιστορίες μας σε όλους εκεί έξω».

Αναφέρθηκε επίσης στη Mindy Kaling και την Ali Wong και τη συμβολή τους στην τηλεόραση και την κωμωδία. «Η Mindy ξαναγράφει την ιστορία του ποιος ανήκει στην τηλεόραση. Η Wong είναι μία από τις αγαπημένες μου κωμικούς και είναι απαραίτητο να μάς εκπροσωπούν».

Το podcast της Michelle Obama, που ξεκίνησε τον Μάρτιο, περιλαμβάνει και συζητήσεις με κοινό από την περιοδεία της για το βιβλίο "The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times". Σε ένα εξ αυτών, απευθύνεται σε ένα μαύρο κορίτσι στο κοινό. «Θέλω τα μικρά κορίτσια, σαν αυτό το πανέμορφο εκεί, ναι ναι, εσένα λέω, να ξέρει ότι η ιστορία της μετρά. Ότι σε βλέπω με μαλλιά σαν τα δικά μου και αυτό το υπέροχο χαμόγελο. Θέλω να λες αυτό το μήνυμα στον εαυτό σου κάθε μέρα έτσι ώστε να μην φτάσεις στα 58, σαν εμένα και να αναρωτιέσαι αν είσαι αρκετά καλή».