Η μυρωδιά του ιδρώτα μπορεί να μειώσει το κοινωνικό άγχος, σύμφωνα με έρευνα

Μπορεί να σου φανεί αρκετά παράξενο αλλά σύμφωνα με σουηδική έρευνα, τα άτομα που υποφέρουν από κοινωνικό άγχος, παρατηρούν να μειώνεται μέσω μιας αποτελεσματικής θεραπείας. Ποια είναι αυτή; Ερευνητές του Ινστιτούτου Karolinska της Στοκχόλμης κατέληξαν πως όταν κανείς μυρίζει τη μυρωδιά του σώματος των άλλων, τα επίπεδα του άγχους του μειώνονται.

Ειδικότερα, οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν στις δοκιμές του ιδρώτα από μασχάλες, και αυτό γιατί η μυρωδιά ενεργοποιεί διαδρομές του εγκεφάλου που συνδέονται με τα συναισθήματα, προσφέροντας περισσότερη ηρεμία. Οι Σουηδοί ερευνητές θεωρούν ότι η μυρωδιά του ανθρώπινου σώματος μπορεί να επικοινωνήσει τα συναισθήματά μας, αν για παράδειγμα, είμαστε αγχωμένοι, λυπημένοι ή χαρούμενοι, και μάλιστα να προκαλέσει παρόμοιες αντιδράσεις σε όσους τη μυρίζουν.

Προκειμένου να γίνει λοιπόν η έρευνα, ζήτησαν από εθελοντές να δωρίσουν ιδρώτα από τις μασχάλες τους τη στιγμή που έβλεπαν μια τρομακτική ή ευχάριστη ταινία. Στη συνέχεια, 48 γυναίκες με κοινωνικό άγχος συμφώνησαν να μυρίσουν κάποια από τα δείγματα, ενώ παράλληλα δέχονταν μια πιο συμβατική θεραπεία (mindfulness), εστιάζοντας στη στιγμή και όχι στις αρνητικές σκέψεις που τις κατέκλυζαν.

