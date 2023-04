Πόλεμος στην Ουκρανία: Τα παιδιά μπορούν να γίνουν και πάλι χαρούμενα χάρη στα βιβλία της Shirley Hughes

Μετά τον θάνατο της συγγραφέα παιδικών βιβλίων, Shirley Hughes, ο γιος της σκέφτηκε να μεταφέρει πολλά από τα βιβλία της, συμπεριλαμβανομένου και του βραβευμένου Dogger, σε βιβλιοθήκες της Ουκρανίας, εκεί όπου το διάβασμα βοηθάει τα παιδιά να επουλώσουν τις πληγές και το τραύμα του πολέμου

Η Εθνική βιβλιοθήκη της Ουκρανίας είναι επιτέλους ανοιχτή, με δημιουργικές ιδέες και πολύ κόσμο ενώ έχει φανατικούς αναγνώστες, που δεν είναι άλλοι από τα παιδιά που μεγαλώνουν στο Κίεβο, την πόλη που είναι σε πόλεμο πάνω από έναν χρόνο.

Η Διευθύντρια, Alla Gordiienko, περιγράφει τη βιβλιοθήκη ως «ένα συναισθηματικό καταφύγιο», στο οποίο «οτιδήποτε κάνουμε, ξεκινάει από ένα βιβλίο». Όπως περιγράφει και η παιδοψυχολόγος που εργάζεται εκεί, Lada Tsybulska, «το βιβλίο είναι ο καλύτερος γιατρός της ψυχής». Αυτό από μόνο του κάνει το μέρος ξεχωριστό, ειδικά κατά τη διάρκεια ενός πολέμου που τραυματίζει τα παιδιά ανεπανόρθωτα.

Η βραβευμένη συγγραφέας παιδικών βιβλίων και εικονογράφος, Shirley Hughes έφυγε από τη ζωή τον Φεβρουάριο του 2022, μία ημέρα μετά την ολοκληρωτική ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Η ίδια όπως αναφέρεται στον Guardian, θα ήθελε πολύ τα βιβλία της να φτάσουν μέχρι εκεί για όλα τα παιδιά που βιώνουν τραγικές συνθήκες στην Ουκρανία, όπως κι έγινε με τη βοήθεια του γιου της.

Κάπως έτσι ο γιος της Hughes μαζί με τα δύο αδέρφια του, Tom και Clara πήραν την πρωτοβουλία να μεταφέρουν έναν ολόκληρο θησαυρό από περισσότερο από 1000 βιβλία και συγγράμματα που φιλοξενούνταν σπίτι τους εδώ και 67 χρόνια. Η κληρονομιά της μητέρας τους μεταφέρθηκε με μεγαλείο ψυχής σε μια χώρα που έχει ανάγκη περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη, τον λογοτεχνικό πλούτο

