Το FBI προειδοποιεί: Μη φορτίζετε τα κινητά σας σε αυτά τα σημεία

Ο λόγος που πρέπει να έχεις πάντα το powerbank μαζί σου

Είσαι στο αεροδρόμιο, δεν έχεις μπαταρία, βαριέσαι να βγάλεις το powerbank από την τσάντα και αποφασίζεις να πας στον πλησιέστερο σταθμό φόρτισης. Μοιάζει μία καλή λύση, σωστά; Μάλλον όχι.

Το FBI προειδοποιεί πως η χρήση δημόσιων σταθμών φόρτισης είναι επικίνδυνη, καθώς οι συσκευές μας ενδέχεται να μολυνθούν με κακόβουλο λογισμικό, με αποτέλεσμα hackers να αποκτούν ευκολότερα πρόσβαση στο κινητό, το τάμπλετ ή το λάπτοπ μας.

«Αποφύγετε τους σταθμούς δημόσιας φόρτισης σε αεροδρόμια, ξενοδοχεία ή εμπορικά κέντρα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση στο Twitter. «Κακοί ηθοποιοί βρήκαν τρόπους να χρησιμοποιούν τις δημόσιες θύρες USB για να εγκαταστήσουν κακόβουλο λογισμικό και να ελέγχουν το software των συσκευών. Αντί για αυτό, να έχετε μαζί τον δικό σας φορτιστή και καλώδιο USB, και να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική πρίζα».

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T