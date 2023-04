To quasi-quitting δεν έχει καμία σχέση με το quiet quitting και ίσως κάνει reset στην καριέρα σου

Η ιδέα της παραίτησης δεν χρειάζεται να αγγίζει πάντα την υπερβολή

Bλέποντας τον όρο, το μυαλό σου μάλλον πάει στο quiet quitting, την αθόρυβη παραίτηση, η οποία έγινε γνωστή από το TikTok. Το όνομα είναι παραπλανητικό, καθώς κανένας δεν παραιτείται. Οι εργαζόμενοι απλώς σταματούν να κάνουν το κάτι παραπάνω- έρχονται και φεύγουν στην ώρα τους, δεν απαντάνε σε μηνύματα εκτός ωραρίου και δεν αναλαμβάνουν καθήκοντα πέρα από αυτά που συμφώνησαν με τους εργοδότες όταν προσλήφθηκαν. Με άλλα λόγια, κάνουν τη δουλειά τους, αλλά τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο.

Το Quasi- quitting σύμφωνα με το Fast Company, είναι αρκετά διαφορετικό. Δεν παραιτείσαι αθόρυβα αλλά παραιτείσαι από την τελειομανία που μπορεί να σε πιάνει συχνά με τη δουλειά σου. Ο συγκεκριμένος όρος σε κάνει να αναθεωρήσεις τον τρόπο που προσεγγίζεις την επαγγελματική σου καθημερινότητα και κυρίως σε αποδεσμεύει από το να την αντιμετωπίζεις πάντα με έναν μόνο τρόπο.

