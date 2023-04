Τα φαρμακεία στις ΗΠΑ συνεχίζουν να παρέχουν χάπι άμβλωσης παρά τις απαγορεύσεις, αλλά με περιορισμούς

Αρχικά θα χορηγείται μετά από τρία ραντεβού στον γιατρό

Παρά την απαγόρευση κυκλοφορίας του από δικαστή του Τέξας, το χάπι της άμβλωσης με την μιφερπριστόνη εξακολουθεί να διατίθεται στις ΗΠΑ αλλά με περιορισμούς. Αρχικά, το χάπι της άμβλωσης θα χορηγείται μετά από τρία ραντεβού στον γιατρό, σύμφωνα με το ομοσπονδιακό εφετείο της Νέας Ορλεάνης που αποφάσισε να αναστείλει την εφαρμογή κάποιον αποφάσεων του συντηρητικού δικαστή, Matthew J Kacsmaryk.

Παράλληλα, μειώθηκε η περίοδος κατά την οποία μπορεί να ληφθεί. Από τις 10 εβδομάδες που ίσχυε μέχρι τότε, πλέον έχει μειωθεί στις επτά. Την προηγούμενη Παρασκευή πάντως, άλλος ομοσπονδιακός δικαστής ζήτησε από την FDA να διατηρήσει την πρόσβαση στη μιφεπριστόνη, χωρίς νέους περιορισμούς, σε 17 πολιτείες και στην περιφέρεια της Κολούμπια. Οι δύο αντικρουόμενες θα ισχύουν μέχρι να εξεταστούν οι προσφυγές που έχουν κατατεθεί ενώπιον των δικαστηρίων.

Η προσφυγή που εξετάζει ο Κατσμάρεκ υποβλήθηκε τον Νοέμβριο από τέσσερις οργανώσεις κατά των αμβλώσεων, οι οποίες ζητούν να ανακληθεί η άδεια που είχε δώσει η FDA πριν 22 χρόνια στη μιφεπριστόνη. Η μιφεπριστόνη εγκρίθηκε το 2000 για χρήση σε συνδυασμό με άλλο φάρμακο, τη μισοπροστόλη, για την πρόκληση άμβλωσης στο πρώτο τρίμηνο της κύησης. Επίσης χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις αποβολών και για άλλες γυναικολογικές παθήσεις.

Pharmacies are pushing ahead with sales of the abortion pill even after a judge’s decision threatens to restrict access nationwide as soon as Friday https://t.co/6NvAEJHqd6