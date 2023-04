Φεστιβάλ Καννών 2023: Ρεκόρ υποψηφιοτήτων για τις γυναίκες στη σκηνοθεσία, επιτέλους

Η χρονιά του Φεστιβάλ που σηματοδοτεί μεγάλες αλλαγές

Το πρόγραμμα του 76ου Φεστιβάλ των Καννών ανακοινώθηκε χτες, αποκαλύπτοντας αμέτρητες νέες δουλειές σπουδαίων δημιουργών, όπως ο Wes Anderson, o Martin Scorsese, η Catherine Breillat και ο Todd Haynes.

Το ενδιαφέρον στοιχείου του φετινού Φεστιβάλ, που θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 27 Μαΐου, είναι ότι δεν είναι τόσο προβλέψιμο ως συνήθως. Υπήρχε πάντα το αίσθημα του déjà vu, χωρίς ιδιαίτερη διάθεση αλλαγής, ακολουθώντας τη λογική και των υπόλοιπων κινηματογραφικών φεστιβάλ. Φέτος όμως βλέπουμε μία προσπάθεια για μεγαλύτερη εκπροσώπηση.

Αφού λοιπόν οι Κάννες κρίθηκαν αρνητικά για την έλλειψη γυναικών στις κατηγορίες του φεστιβάλ, φέτος σπάει ένα ρεκόρ με 6 υποψήφιες γυναίκες στη σκηνοθεσία. Μιλάμε για τις: Alice Rohrwacher ("La Chimera"), Jessica Hausner ("Club Zero"), Catherine Breillat ("Last Summer"), Justine Triet ("Anatomie d'une Chute"), Ramata-Toulaye Sy ("Banel et Adama") και Kaouther Ben Hania ('Four Daughters").

Το Four Daughter είναι το ένα εκ των δύο ντοκιμαντέρ που συμμετέχουν στο Φεστιβάλ, πράγμα σπάνιο. Το δεύτερο είναι το "Jeunesse", από τον Κινέζο σκηνοθέτη Wang Bing, που είχε ξανασυμμετάσχει στο Φεστιβάλ των Καννών με το "Dead Souls". Ας μην ξεχνάμε εξάλλου ότι το "Farenheit 911" του Michael Moore είχε κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα το 2004.

Η 76η διοργάνωση δείχνει αποφασισμένη να κάνει αλλαγές. Αυτή τη φορά, θα δούμε αρκετά νέα ταλέντα, με ένα μεγάλο ποσοστό ταινιών να έρχεται από την Αφρική, καθώς και την πρώτη ταινία από τη Μογγολία, "If Only i Could Hibernate".

«Είδαμε περισσότερες από 2.000 ταινίες. Μιλάμε για υπερβολικούς αριθμούς που όμως δείχνουν ταυτόχρονα την υγεία του κινηματογράφου σε παγκόσμιο επίπεδο και την ελπίδα ότι οι ταινίες θα συνεχίσουν να δημιουργούνται», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου ο σκηνοθέτης του Φεστιβάλ των Καννών, Thierry Frémaux. Αναμένεται να υπάρξουν κι άλλες ανακοινώσεις για την κατηγορία Official Selection, όπου είναι πολύ πιθανό να δούμε και το "Poor Things" του Γιώργου Λάνθιμου.