Not My King: Βρετανοί διαδήλωσαν κατά του Καρόλου, λίγο πριν τη στέψη

Φυσικά και συνελήφθησαν, τα πλακάτ παραήταν απειλητικά για τη μοναρχία

Μπορεί η τελετή στέψης του Καρόλου να είναι γεγονός ιστορικής σημασίας, όμως δεν είναι όλοι χαρούμενοι για αυτό. Παρότι πλήθος υποστηρικτών της μοναρχίας βρέθηκε στους δρόμους του Λονδίνου για να δει το βασιλικό ζεύγος από κοντά, διαδηλωτές έκαναν αισθητή την παρουσία τους στην Trafalgar Square.

Σύνθημα τους; «Not My King». Πολλοί, μάλιστα, ήταν ντυμένοι στα κίτρινα και κρατούσαν πλακάτ. Όπως θα περίμενε κανείς, συνελήφθησαν - οι Αρχές δεν εξηγούν τους λόγους, ωστόσο.

The organisers of the #notmyking protest have been arrested - police won’t say what for pic.twitter.com/qu5JgNhCgF