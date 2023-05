H φωτορύπανση θα «αφανίσει» τα αστέρια σε 20 χρόνια

«Οι αρνητικές συνέπειες της φωτορύπανσης είναι τόσο άγνωστες στον πληθυσμό όσο και εκείνες του καπνίσματος τη δεκαετία του '80»

Η ανεξέλεγκτη χρήση του εξωτερικού φωτισμού, ο φωτισμός των δρόμων, η διαφήμιση και οι φωτιζόμενοι αθλητικοί χώροι «τυφλώνουν» την όρασή μας προς τα αστέρια, προκαλώντας τη φωτορύπανση.

Σύμφωνα με τον Guardian, το 2016, οι αστρονόμοι ανέφεραν ότι ο Γαλαξίας μας δεν ήταν πλέον ορατός στο ένα τρίτο της ανθρωπότητας και η φωτορύπανση έχει επιδεινωθεί σημαντικά από τότε. Με τον σημερινό ρυθμό, εκτιμάται ότι οι περισσότεροι από τους σημαντικότερους αστερισμούς θα είναι δυσδιάκριτοι σε 20 χρόνια. Η απώλεια, πολιτιστικά και επιστημονικά, θα είναι μεγάλη.

“Stars could be invisible within 20 years as light pollution brightens night skies” https://t.co/VOb6wVINJW