Αυτός είναι ο λόγος που το Μεγάλο Κανάλι της Βενετίας έγινε πράσινο

Οι κάτοικοι είδαν την καθόλου διακριτική αλλαγή την Κυριακή και όλοι απόρησαν

Ένα τμήμα του Μεγάλου Καναλιού της Βενετίας έγινε λαχανί. Δεν είναι αστείο, ο κόσμος απόρησα γιατί - μαζί τους, κι εμείς. Η θεαματική αυτή μεταμόρφωση οφειλόταν στη φλουορεσκεΐνη, μια μη τοξική ουσία που χρησιμοποιείται για τον έλεγχο των δικτύων αποχέτευσης, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές

Οι κάτοικοι παρατήρησαν την αλλαγή την Κυριακή, γεγονός που ώθησε την αστυνομία να διεξάγει έρευνα εν μέσω εικασιών ότι θα μπορούσε να πρόκειται για διαμαρτυρία ακτιβιστών για την κλιματική αλλαγή.

NEW 🚨 Authorities in Italy are investigating how Venice's Grand Canal turned green



pic.twitter.com/J235czYVqL