Σκάνδαλο Theranos: Η Elizabeth Holmes άρχισε να εκτίει την ποινή της σε φυλακή του Τέξας

Προσπάθησε με πολλούς τρόπους να αναβάλει τη φυλάκιση

Η Elizabeth Holmes ξεκίνησε να εκτίει την ποινή της σε φυλακή του Τέξας μετά την καταδίκη της σε κάθειρξη πάνω από 11 χρόνια για απάτη σχετικά με το περιβόητο σκάνδαλο Theranos.

Η πρώην επιχειρηματίας έφτασε στην ομοσπονδιακή φυλακή του Bryan, η οποία θεωρείται «ελάχιστης» ασφαλείας. Oι φυλακές αυτές διαθέτουν κοιτώνες, λίγους φύλακες και προγράμματα επανένταξης.

Τον Ιανουάριο του 2022, έπειτα από τετράμηνη δίκη, η Holmes καταδικάστηκε για εξαπάτηση των επενδυτών της εταιρείας Theranos, η οποία υποστήριζε ότι θα έφερνε «επανάσταση» στις ιατρικές διαγνώσεις. Προσέφυγε πολλές φορές στη δικαιοσύνη ζητώντας να μη φυλακιστεί ενόψει της εκδίκασης της έφεσής της, (με την ελπίδα ότι θα ακυρωνόταν η καταδίκη της), όμως όλα τα αιτήματά της απορρίφθηκαν.

