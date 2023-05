Τα κρούσματα του μεταπνευμονοϊού, ή HMPV, αυξήθηκαν κατά πολύ αυτή την άνοιξη

Ο χειμώνας που πέρασε, ήταν γεμάτος ιούς, μικρόβια και ιώσεις. Η έξαρση των ιών του αναπνευστικού και κυρίως του RSV, της γρίπης και του Covid-19 ήταν στο προσκήνιο κατά τη διάρκεια όλης της εποχής, ωστόσο με την εξασθένησή τους, εμφανίστηκε ένας σχετικά άγνωστος ιός που προκαλεί πλέον παρόμοια συμπτώματα: λοίμωξη των κατώτερων πνευμόνων, βήχα, καταρροή, πονόλαιμο.

Τα κρούσματα του μεταπνευμονοϊού, ή HMPV, αυξήθηκαν κατά πολύ αυτή την άνοιξη, σύμφωνα με τα συστήματα επιτήρησης αναπνευστικών ιών των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ. Οι μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων γέμισαν με μικρά παιδιά και ηλικιωμένους καθώς είναι οι πιο ευάλωτοι σε αυτές τις λοιμώξεις.

Το παράδοξο είναι πως οι περισσότεροι άνθρωποι που κόλλησαν, δεν το ήξεραν. Σε αντίθεση με τον Covid-19 και τη γρίπη, δεν υπάρχει εμβόλιο για τον HMPV ή αντιιικά φάρμακα για τη θεραπεία του. Ο ανθρώπινος μεταπνευμονοϊός ανακαλύφθηκε από Ολλανδούς γιατρούς το 2001. Στην Ολλανδία βρέθηκαν 28 δείγματα από παιδιά με ανεξήγητες αναπνευστικές λοιμώξεις. Ορισμένα από αυτά τα παιδιά ήταν πολύ άρρωστα και χρειάζονταν μηχανική υποστήριξη, ωστόσο δεν βρέθηκαν θετικά σε κανένα γνωστό παθογόνο.

