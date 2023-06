Η αντωνυμία που σε κάνει πιο πειστικό όταν μιλάς ή γράφεις (αποδεδειγμένα)

Έρευνα δείχνει ότι αν χρησιμοποιείς μία μόνο λέξη, ασκείς επιρροή

Ποια είναι η πιο σημαντική δεξιότητα ενός ηγέτη; Η ικανότητα λήψης έξυπνων αποφάσεων, σύμφωνα με τους ειδικούς. To αμέσως επόμενο προσόν, είναι να μπορεί να πείθει τους άλλους.

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Proceedings of the National Academy of Sciences, η χρήση της προσωπικής αντωνυμίας «εσείς» κάνει τις ιδέες και την οπτική σου να έχουν μεγάλη απήχηση στους άλλους. Αξιοποιώντας δεδομένα από το Kindle app της Amazon, οι ερευνητές κατέληξαν πως όσοι χρησιμοποιούσαν τη συγκεκριμένη αντωνυμία ήταν 12 φορές πιο πιθανό να πείσουν τους άλλους από εκείνους που χρησιμοποιούσαν το «εμείς».

Την επόμενη φορά που θες να μεταφέρεις λοιπόν ένα μήνυμα, σκέψου σαν να είσαι εσύ ο ακροατής. Σκέψου πώς θα ήθελες να σου μιλάει ο απέναντί σου και αν μπορείς να επικοινωνήσεις σε πιο προσωπικό ύφος, δοκίμασε τον ενικό, δηλαδή το «εσύ», αντί για το «εσείς». Αυτό θα κάνει το μήνυμά σου πολύ πιο άμεσο και θα προκαλέσει οικειότητα ανάμεσα σε εσένα και το κοινό που θες να πείσεις.

Το να πείσεις πάντως κάποιον να ακολουθήσει τον τρόπο σκέψης σου, είναι μια καλή πρόκληση δεδομένου ότι μπορεί να αισθάνεται πιο expert ή ανώτερος από σένα. Μπορεί έτσι να νομίζεις αλλά η επιστήμη λέει ότι είναι πολύ πιο εύκολο στην πράξη. Μια άλλη τεχνική από τον κοινωνικό ψυχολόγο, Robert Cialdini, που έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί με επιτυχία, δείχνει ότι το να πείθεις τους άλλους είναι τελικά πολύ εφικτό. Αναγνωρίζοντας τις 7 αρχές της πειθούς, οι έξυπνοι ηγέτες κάνουν focus στην πιο σημαντική, εκείνη της δέσμευσης και της αφοσίωσης.

Πώς λειτουργεί όμως αυτή η αρχή; Προέρχεται από την τάση που έχουμε ως άνθρωποι να δεσμευόμαστε σε ό,τι έχουμε πει ή κάνει. Με άλλα λόγια, δίνουμε μεγάλη αξία σε προηγούμενες υποσχέσεις και τοποθετήσεις μας. Και αυτό είναι σημάδι και της μελλοντικής μας συμπεριφοράς.

Για παράδειγμα, αν κάποιος έχει αναλάβει ένα συγκεκριμένο project, το πιο πιθανό είναι ότι και μελλοντικά θα μένει πιστός στη δέσμευσή του. Κι αυτό γιατί η συνέπεια σε προηγούμενες δεσμεύσεις μειώνει το επίπεδο της γνωστικής ασυμφωνίας.

Αυτή η αντίληψη προέρχεται από την τεχνική που ανακαλύφθηκε από τους ψυχολόγους του Stanford για πρώτη φορά και δείχνει την τέχνη του να μπορείς να πείθεις τους άλλους.

Aν τα λόγια σου στερούνται γενικά ειλικρίνειας, αν συγκρούονται με γεγονότα, περιστάσεις ή αντιλήψεις, δεν θα έχουν τη δύναμη να πείσουν κανέναν. Πες στους ανθρώπους ποιος είσαι και τι κάνεις. Φρόντισε να είσαι αυτό το πρόσωπο και να κάνεις αυτό που είπες πως θα κάνεις γιατί μόνο έτσι θα εμπνεύσεις τα πλήθη.