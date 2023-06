Οι «γυναίκες Andrew Tate»: Influencers δίνουν τοξικές συμβουλές αυτοβοήθειας και γίνονται αυτό που μισούν

Μία όχι και τόσο καλή γωνιά του Ίντερνετ που, δυστυχώς, δεν γίνεται να αποφύγεις

Αν έχεις TikTok, σίγουρα έχεις δει τέτοιο βίντεο. Πανέμορφες creators που μοιάζουν να έχουν τη ζωή τους τόσο οργανωμένη, προσφέρονται να σε βοηθήσουν να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου – ναι, αυτό γινόταν ανέκαθεν, θα μας πεις και θα έχεις δίκιο. Το θέμα εδώ είναι ότι το κάνουν με κάπως τοξικό τρόπο. Κι με το «κάπως τοξικό», εννοούμε «τοξικό σε επίπεδο Andrew Tate». Στην πραγματικότητα, θα μπορούσαμε να τις πούμε Andrew Tate για τις γυναίκες.

Η διασημότερη είναι η @Thewizardliz, η οποία στην αρχή σε ξεγελάει. «Κανείς δεν πρόκειται να σε σώσει και, ειλικρινά, κανείς δεν υποχρεούται να σε σώσει», λέει πολύ σωστά. Και μετά αρχίζει η κατρακύλα. Αναρτά βίντεο με τίτλους όπως «Σταμάτα να βγαίνεις με φτωχούς», «Ο λόγος που όλοι έχουν εμμονή μαζί μου» και «Δεν σου αρέσεις; Δημιούργησε μία νέα εκδοχή του εαυτού σου».

Η @Thewizardliz είναι γκουρού αυτοβοήθειας και προσπαθεί να σε διδάξει πώς να απαιτήσεις σεβασμό, να φύγεις από τοξικές καταστάσεις, και να κάνεις τον εγωισμό τρόπο ζωής. Μαζί της, η «διαγνωσμένη κοινωνιοπαθής» Kanika Batra, η @p8stie, η οποία σε συμβουλεύει να ζήσεις χωρίς ενσυναίσθηση. Στο Twitter έχει αναρτήσει αναλυτικά threads που σου μαθαίνουν «Πώς να κλέψεις το αγόρι κάποιας», «Πώς να απομακρύνεις τον άντρα σου από τη μητέρα του» και άλλα τέτοια καθόλου υγιή ζητήματα, και η @SheraSeven, η οποία κάνει συχνά livestreams με θέμα «Σταμάτα να πληρώνεις τον λογαριασμό» ή «Δεν μπορείς να τους ικανοποιήσεις όλους, οπότε ικανοποίησε τον εαυτό σου».

Το όλο concept της αυτοβοήθειας δεν είναι καινούργιο. Από bestsellers όπως το Women Who Run With The Wolves και το Eat, Pray, Love μέχρι influencers που προωθούν το wellness και έχουν σκοπό ζωής να γίνουν η αφορμή να αποφασίσεις να ξεπεράσεις το τραύμα που σου δημιούργησε ο πατέρας σου ως παιδί, είμαστε πάνω-κάτω εξοικειωμένοι με την ιδέα. Τώρα, γυναίκες σαν εκείνες που αναφέραμε παραπάνω, δεν διατίθενται να σου κάνουν πατ-πατ στην πλάτη και σου μιλούν σκληρά.

Οι creators αυτής της «σχολής» πιστεύουν ότι στη ζωή δεν υπάρχει προσπάθεια – είτε κερδίζεις, είτε χάνεις. Είναι η διεθνής εκδοχή της Αφροδίτης Λατινοπούλου: βαρέθηκαν αυτά τα φεμινιστικά «όλα τα σώματα είναι ωραία», «μην ξυρίζεσαι αν δεν θέλεις» και «να μοιραζόμαστε τον λογαριασμό στα ραντεβού», σου λένε ότι είσαι γυναίκα και είναι ώρα να επιστρέψεις μερικές δεκαετίες πίσω, να αγκαλιάσεις τη θυματοποίησή σου και να θεωρήσεις υποχρέωση των άλλων να σε φροντίζουν. Και, φυσικά, οι άλλες γυναίκες είναι ανταγωνίστριές σου. Οι άνδρες σε λατρεύουν, εκείνες σε μισούν επειδή σε ζηλεύουν.

Άτομα που αυτοαποκαλούνται Alpha males, όπως ο Andrew Tate κι ο Jordan Peterson, έχουν γίνει τόσο διάσημοι χάρη στη μισογυνιστική ρητορική τους κι επειδή ζητούν από ανασφαλείς άνδρες να συνδεθούν με τον πολεμιστή που κρύβουν μέσα τους. Τώρα, η Liz, η Batra, η p8stie, ενώ μισούν εκείνους που σκέφτονται όπως οι δύο παραπάνω, γίνονται ακριβώς αυτό που σιχαίνονται και καταστρώνουν το σχέδιο καταστροφής εκείνων που τις πλήγωσαν. Και ναι, σου λένε να «ξεκόψεις τον νάρκισσο», αλλά σε ενθαρρύνουν επίσης «Να βάλεις μία φίλη σου να πάρει τηλέφωνο στο γραφείο του και να πει ότι είναι σεξεργάτρια που δεν πληρώθηκε για τις υπηρεσίες της». Και δεν κάνουν πλάκα, ούτε ειρωνεύονται - τα λένε όλα απόλυτα σοβαρά.

Απευθύνονται κυρίως σε έφηβα κορίτσια που τώρα μαθαίνουν πώς λειτουργεί ο κόσμος και τους παρουσιάζουν τη θηλυκότητα σαν κάτι που μπορεί να είναι σωστό ή λάθος – σωστό, αν είσαι πάντα πανέμορφη και λάθος αν έχεις κυτταρίτιδα, για παράδειγμα. Τους εξηγούν πως η γυναικεία φιλία είναι δύσκολο να υπάρξει, πως δικαιολογημένα προσπαθούμε η μία «να βγάλουμε το μάτι της άλλης» και αναπαράγουν αντιλήψεις που θα έπρεπε να είχαμε ξεπεράσει προ πολλού. Παρότι ορισμένα βίντεο είναι πράγματι λογικά και έχουν στόχο να μας βοηθήσουν να πάρουμε τη δύναμή μας στα χέρια μας, τα περισσότερα είναι τοξικά. Αντί, λοιπόν, να τα αντιμετωπίζεις σαν εγχειρίδιο για τη ζωή σου, μπορείς απλώς να κάνεις hate-watching, ακριβώς όπως κάνεις με το trashy ριάλιτι που βλέπεις τα βράδια. Ή να τα αγνοήσεις παντελώς και να συνεχίσεις τη μέρα σου.