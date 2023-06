GirlfriendGPT: Προγραμματιστής κλωνοποίησε τη σύντροφό του μέσω AI και δείχνει τον τρόπο

Μία άρρωστη και τρομακτική εξέλιξη της τεχνολογίας, από την οποία δύσκολα θα προστατευθούμε

Η στιγμή που φοβόμασταν, είναι εδώ. Η Τεχνητή Νοημοσύνη πλέον μας δίνει τη δυνατότητα να κλωνοποιήσουμε άνθρωπο, χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Ο προγραμματιστής Enias Calliau είχε εμμονή με το γλωσσικό μοντέλο της OpenAI και δεν μπορούσε να πάψει να σκέφτεται πώς θα ήταν αν δημιουργούσε υβρίδια με ανθρώπινη συμπεριφορά. Κάπως έτσι ξεκίνησε το πρότζεκτ GirlfriendGPT – «μετά, είδα πώς εμφανίστηκαν πάρα πολλά ΑΙ προγράμματα για κοπέλες», είπε στο Vice. «Τα περισσότερα είναι closed-source», πρόσθεσε. «Κι αυτό με έκανε να θελήσω να φτιάξω μία open-source εκδοχή, ώστε καθένας να μπορεί να δημιουργήσει το δικό του (μποτ)».

Last weekend I cloned my girlfriend with GPT.



Here's how I did it. 🧵 pic.twitter.com/FrtpVKtDQO