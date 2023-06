Η δύναμη της αφής: Τυφλές γυναίκες στην Ινδία ανιχνεύουν τον καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο

Η μεθοδολογία "touch and feel" σώζει ζωές

Μια ομάδα τυφλών και με μερική όραση γυναικών στην Ινδία εργάζεται για να σώζει ζωές γυναικών με καρκίνο του μαστού σε πρώιμο στάδιο, με μία εξαιρετικά ευαίσθητη εξέταση κάθε φορά.

«Οι γυναίκες φοβούνται να κάνουν εξετάσεις στο στήθος τους», περιγράφει στον Guardian η 23χρονη Ritika Maurya, η οποία είναι ιατρική εξεταστής αφής (MTE) στην Ινδία, ένα νέο και αναδυόμενο επάγγελμα για τυφλές και γυναίκες με προβλήματα όρασης εκεί αλλά και στην Ευρώπη. Είναι τυφλή από τη γέννησή της, ενώ έχει εκπαιδευτεί στην απτική εξέταση του μαστού, μια εξειδικευμένη μορφή κλινικής εξέτασης του μαστού. Η τύφλωση της, όπως λέει, βοηθάει σημαντικά το έργο της.

Οι περισσότερες γυναίκες, σύμφωνα με τη Maurya, φοβούνται ότι η ψηλάφηση κάποιου όγκου, θα κοστίσει τη ζωή τους. Καθημερινά, εργάζεται σκληρά «για να μαθαίνει περισσότερα και να γίνεται καλύτερη. Της αρέσει να επικοινωνεί με τις γυναίκες. Τους προσφέρει νερό και τους κρατάει το χέρι. Λατρεύει τη δουλειά της».

Ο Γερμανός γυναικολόγος, Frank Hoffmann, ο οποίος ανέπτυξε την ιδέα της ΜΤΕ, διαπίστωσε ότι κατά τη διάρκεια των εξετάσεών τους, οι ΜΤΕ μπορούν να εντοπίσουν εξογκώματα μεγέθους 6-8 χιλιοστών. Το 2010 ο ίδιος ίδρυσε τη Discovering Hands, μια κοινωνική επιχείρηση με έδρα το Mülheim της Γερμανίας, η οποία εκπαιδεύει τυφλές και γυναίκες με προβλήματα όρασης ως MTE. Η πρώτη μελέτη έδειξε ότι τα ευρήματα των MTE ήταν παρόμοια με εκείνα των γιατρών

