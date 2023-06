Τώρα, η Apple θα παρακολουθεί την ψυχική μας υγεία. Φυσικά και τα memes είναι εδώ

Το Twitter ήδη ξέρει τι σκέφτεσαι και το έχει κάνει meme

Η ψυχική υγεία είναι ένα από τα αγαπημένα πράγματα που οι εταιρείες λατρεύουν να χρησιμοποιούν για να βγάζουν χρήματα – το γνωρίζαμε αυτό. Γνωρίζαμε, επίσης, ότι όλο και περισσότερες δεσμεύονται να φροντίσουν εκείνη των καταναλωτών, επειδή νοιάζονται πραγματικά. Αυτό που δεν γνωρίζαμε, είναι ότι η Apple αποφάσισε να παρακολουθήσει τη διάθεσή μας, ακριβώς όπως κάνει με τους καρδιακούς παλμούς και τη φυσική μας δραστηριότητα, για να δει πώς σχετίζεται με την κατάθλιψη και το άγχος.

Επειδή ο tech κολοσσός πιστεύει πως η ψυχική υγεία είναι εξίσου σημαντική με τη σωματική, λοιπόν, και με motto «δεν μπορείς να βελτιώσεις κάτι που δεν μπορείς να μετρήσεις», μας καλεί να καταγράφουμε τα συναισθήματά μας. Και πες ότι εμείς το κάνουμε, το καημένο το iPhone τι φταίει; Το Apple Watch δεν μας έκανε τίποτα για να βιώσει κάτι τέτοιο.

Το Twitter το ξέρει, τα memes είναι εδώ και ταιριάζουν απόλυτα σε αυτό που σκέφτεσαι, τώρα που διαβάζεις αυτό το άρθρο.



My apple watch after 5 minutes of tracking my mental health https://t.co/eNnsGxR5vk pic.twitter.com/PEy5toCAgq — Tan¹⁵⁰ 🌱🤍 (@f1mcqueen) June 6, 2023

Watch 5secs after I put it on. pic.twitter.com/5DMBUznUur — Louis (@BggusDickus) June 6, 2023

my Apple Watch after I override the processor pic.twitter.com/NoIaEMPGbz — 𝕶𝖍𝖞 ☄︎ (@xkhyamix) June 6, 2023

“Siri, what song is playing?”



Siri: “Let’s talk about how you are feeling today.” — Matt Tice (@MattTice) June 6, 2023

Apple Watch when I’m done listening to my Afro depression playlist. pic.twitter.com/U8P6OUgRh9 — Val Chekwas (@yuteoflondon) June 6, 2023

How my Apple Watch gonna feel tryna figure out what’s wrong with me pic.twitter.com/uxTCGGpTIC — sidknee (@__sidknee) June 6, 2023