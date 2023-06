Tony Awards 2023: Alex Newell και J. Harrison Ghee γράφουν ιστορία ως οι πρώτοι nonbinary ηθοποιοί που κερδίζουν Tony

Μία σπουδαία στιγμή για την ορατότητα στα Tony Awards

Γράφτηκε ιστορία στη σκηνή των χθεσινών Tony Awards, ακόμα και αν δεν υπάρχει ακόμα nonbinary κατηγορία. Δύο ηθοποιοί που αυτοπροσδιορίζονται ως nonbinary, αλλά χρησιμοποιούν και αντωνυμίες he/she, ανέβηκαν στη σκηνή για να παραλάβουν το βραβείο τους και να στείλουν το πιο ηχηρό μήνυμα της βραδιάς.

«Broadway, σε ευχαριστώ που με βλέπεις. Δεν θα έπρεπε να βρίσκομαι εδώ πάνω ως queer, nonbinary, μαύρο, χοντρό παιδί από τη Μασαχουσέτη. Σε όποιον πιστεύει ότι δεν μπορεί να το κάνει, σας κοιτάζω κατευθείαν μέσα στα μάτια και σας λέω ότι μπορείτε να κάνετε ό,τι έχετε φανταστεί», είπε το Alex Newell, που κέρδισε Tony για τον ρόλο της Lulu στο musical "Shucked". Είχαν προηγηθεί και πολλοί ακόμη ρόλοι στην καριέρα του. Μεταξύ αυτών, και η τηλεοπτική σειρά "Glee".

Ακολούθησε και μία ακόμη νίκη από ένα ανοιχτά nonbinary άτομο, το J. Harrison Ghee, για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο musical "Some Like it Hot". «Ήξερα ότι δεν έχω έρθει στον κόσμο μόνο για εμένα. Για κάθε trans, nonbinary και άνθρωπο που δεν χωρά σε καλούπια και σας έχουν πει ότι δεν είστε ορατοί, αυτό είναι για εσάς».

Μία τεράστια στιγμή, που όμως πρέπει να αναγνωριστεί, είναι η νίκη του Karen Olivo, πριν από 14 χρόνια, για τον ρόλο της Anita στο West Side Story. Τότε δεν αυτοπροσδιοριζόταν ως nonbinary, αλλά τελικά το έκανε 12 χρόνια αργότερα, μέσα από το Instagram του. Τα πράγματα αλλάζουν και ελπίζουμε ότι σύντομα θα εξαλειφθούν οι κατηγορίες που περιορίζουν τους ανθρώπους σε δύο μόνο φύλα.