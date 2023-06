Υποβρύχιο Titan: Το συγκλονιστικό video που δείχνει πώς καταστράφηκε σε κλάσματα του δευτερολέπτου

Νέο συγκλονιστικό video στα social media παρουσιάζει πώς έγινε η «καταστροφική ενδόρρηξη» στο υποβρύχιο

Από την Κυριακή αγνοείται το τουριστικό υποβρύχιο, το οποίο ξεκίνησε την περιήγηση του στο ναυάγιο του Τιτανικού, με πλήρωμα 5 ατόμων. Περίπου μια ώρα μετά την κατάδυση του όμως, έχασε κάθε επαφή με τον μητρικό σταθμό και δυστυχώς χθες ανακοινώθηκε επίσημα από τις αρχές ότι βρέθηκαν τα συντρίμμια του, με το σκάφος να υφίσταται μια «καταστροφική ενδόρρηξη».

❗️The "Titan" imploded.

The words we would have never wanted to hear. The submersible "Titan" has imploded.#Titan #submarine #submersible #titanic pic.twitter.com/9Rt2KJUwkp