Η μητέρα του νεαρού που πέθανε στο Titan, του έδωσε το εισιτήριό της: «Εγώ θα έπρεπε να είχα βυθιστεί»

Η Christine Dawood μίλησε στο BBC και μίλησε για τη στιγμή που κατάλαβε πως όλα είχαν τελειώσει

Στο υποβρύχιο Titan, το οποίο ξεκίνησε για να εξερευνήσει το ναυάγιο του Τιτανικού αλλά είχε τραγική κατάληξη, επέβαινε ο 19χρονος Suleman Dawood και ο πατέρας του, Shahzada. Τώρα, η μητέρα του νεαρού είπε ότι κανονικά, εκείνη θα έπρεπε να είναι στη θέση του – το εισιτήριο ήταν δικό της, όμως του το παραχώρησε επειδή το ήθελε περισσότερο.

Η Christine Dawood μίλησε στο BBC και εξήγησε ότι το ταξίδι είχε οργανωθεί προ πανδημίας, και ο γιος της ήταν εξαιρετικά λυπημένος που δεν θα συνόδευε την ίδια και τον σύζυγό της. Ήταν πολύ μικρός, ωστόσο, και απαγορευόταν.

«Θα έπρεπε να είχα βυθιστεί εγώ με τον Shahzada. Έκανα την υποχώρηση και έδωσα τη θέση στον Suleman, επειδή ήθελε πολύ να πάει», εξήγησε.

Prayers for Shahzada Dawood and his son Suleman who are onboard the missing Titanic submersible with little oxygen left. The trolling against them shows how much our society has regressed and how human life, whether rich or poor has no value in the land of the pure. #titanicsub pic.twitter.com/6M0jvUeJFr