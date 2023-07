Αλόη Βέρα: Στη λίστα του ΠΟΥ με τις πιθανώς καρκινογόνες ουσίες, μετά την ασπαρτάμη

Πρόκειται τελικά για μια θαυματουργή ή επικίνδυνη ουσία;

Μετά την ασπαρτάμη και η αλόη βέρα κατατάσσεται στη λίστα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τις ουσίες ως «πιθανά καρκινογόνες για τον άνθρωπο» μετά από έρευνα σε αρουραίους. Το ρόφημα που έγινε γνωστό για τις θεραπευτικές ιδιότητες του, φαίνεται να έχει προκαλέσει εξίσου ανησυχία μετά την γλυκαντική ουσία της ασπαρτάμης.



Όπως μεταδίδει το BBC, η αλόη βέρα προστέθηκε στην Ομάδα 2Β μετά από διετή μελέτη σε αρουραίους. Η έρευνα διαπίστωσε ότι όσοι κατανάλωσαν πόσιμο νερό, όπου υπήρχε ένα εκχύλισμα των φύλλων της αλόης είχαν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν καρκίνους του παχέος εντέρου.

'Possible cancer risk' (2B) is a lower ranking than: being a hairdresser, night shift work, eating red meat, very hot drinks (all of which are 'probable risk 2A). Other 2Bs are: aloe vera, pickled vegetables, putting talc on your perineum. https://t.co/Eok1ZDRnao https://t.co/JR6wRsqcTT