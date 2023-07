Η μεγαλύτερη προβολή βίντεο στον κόσμο είναι γεγονός - Αποτελείται από 1,2 εκατ. φωτάκια LED

Οι εικόνες από το αποτέλεσμα, είναι κάτι παραπάνω από φαντασμαγορικές

Ο ουρανός του Λας Βέγκας έλαμψε από τη μεγαλύτερη προβολή βίντεο στον κόσμο, μέσω του "Madison Square Garden Sphere". Το εντυπωσιακό υπερθέαμα κατασκευάστηκε με αφορμή την 4η Ιουλίου και προκάλεσε ρίγη στα πλήθη.

Το συγκεκριμένο κατασκεύασμα που ονομάζεται επίσημα "Madison Square Garden Sphere" ή απλά "The Sphere", είναι ένα πραγματικό αρχιτεκτονικό και μηχανικό θαύμα. Έχει φτιαχτεί με προϋπολογισμό 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων και θεωρείται ότι είναι το μεγαλύτερο σφαιρικό κατασκεύασμα στον κόσμο. Η φωτεινή σφαίρα μάλιστα αποτελείται από περίπου 1,2 εκατομμύρια φωτάκια LED.

Το σόου ξεκίνησε με ένα καλωσόρισμα "Hello World" και ακολούθησαν πυροτεχνήματα και σχέδια με αστέρια και ρίγες σαν τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, προτού το σόου κατακλυστεί από ζωντανές υποβρύχιες εικόνες μέχρι παραστάσεις από σεληνιακές επιφάνειες.

«Στο πλαίσιο ενός ειδικού σόου για τον εορτασμό της 4ης Ιουλίου, για πρώτη φορά, η εξωτερική οθόνη LED των 580.000 τετραγωνικών μέτρων της Sphere, η μεγαλύτερη οθόνη LED στη Γη, φωτίστηκε πλήρως», εξηγεί το δελτίο τύπου της Sphere.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχει έντονη ανησυχία για φωτορύπανση, γεγονός που μειώνει την επιβλητικότητα και την ξεχωριστή σημασία της επίδειξης.

The MSG sphere in Las Vegas lighting up for the first time saying "Hello World."



I don't know if it's cause I've watched too many fiction movies but I don't fucking trust that thing at all. Looks like a Death Star, Eye of Sauron, HAL 9000 hybrid. I'm out. pic.twitter.com/XJ5z4OydrW