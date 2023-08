Tο Instagram ετοιμάζει ειδική σήμανση για όσες αναρτήσεις χρησιμοποιούν ΑΙ τεχνολογία

Μια προσπάθεια για να ξεχωρίζουμε το πραγματικό από το κατασκευασμένο περιεχόμενο

Μέσα στους πολλούς φόβους και κινδύνους που κυριαρχούν γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, είναι το γεγονός πως δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε μια αληθινή και πραγματική εικόνα, από μια ψεύτικη. Ποιος θα μπορούσε να ξεχάσει άλλωστε, την «εμφάνιση του Πάπα» με ένα λευκό Balenciaga μπουφάν; Μια εικόνα που δημιουργήθηκε με ΑΙ, και πολλοί εξεπλάγην όταν έμαθαν πως πρόκειται για fake περιεχόμενο, αφού έδειχνε τόσο ρεαλιστική.



Σε αυτούς τους προβληματισμούς και στα fake news, που θα μας απασχολήσουν πολύ περισσότερο, έρχεται η Meta να βοηθήσει ετοιμάζοντας μια σήμανση για να γνωρίζουμε ποιες αναρτήσεις έχουν υποστεί τέτοια επεξεργασία με ΑΙ.



Την ίδια στιγμή βέβαια, η Meta ετοιμάζει να κυκλοφορήσει και generative AI εργαλεία βασισμένα στο μοντέλο Llama 2. Δηλαδή κάθε χρήστης θα έχει στην διάθεση του εργαλεία, τα οποία έχουν να κάνουν με τεχνητή νοημοσύνη, οπότε καταλαβαίνουμε πως το «κατασκευασμένο υλικό» που θα προκύψει, θα είναι πολύ μεγαλύτερο.

#Instagram is working to label the contents created or modified by #AI in order to be identified more easily 👀 pic.twitter.com/bHvvYuDpQr