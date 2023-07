Η Lindsey McInerney σε μια μεγάλη συνέντευξη στο JennyGr για το πώς το Metaverse και η Τεχνητή Νοημοσύνη θα αλλάξουν τον κόσμο

Μιλήσαμε με την πλέον ειδικό σε θέματα τεχνολογίας, με αφορμή την ομιλία της στο TEDxAthens

Ορίζει τον εαυτό της ως futurist και ειδικό σε θέματα που αφορούν την τεχνολογία και το internet. Έχει ιδρύσει εταιρείες όπως η «Sixth Wall» και η «Black Sun Labs», ενώ επίσης έχει πρωτοστατήσει σε δεκάδες projects που αφορούν τον κόσμο του web3 και του Metaverse.



Ο λόγος για την Lindsey McInerney, την επιχειρηματία και CEO της οποίας το βιογραφικό στον χώρο της τεχνολογίας μπορεί να χαρακτηριστεί τουλάχιστον ως εντυπωσιακό. Είχαμε τη χαρά να τη συναντήσουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με αφορμή την ομιλία της στο φετινό TEDxAthens, και να συζητήσουμε μαζί της για θέματα που αφορούν -λίγο πολύ- κάθε σύγχρονο άνθρωπο.



Τα κρυπτονομίσματα, τα NFTs, το blockchain, η διευρυμένη πραγματικότητα, το Μetaverse και ο web3 χώρος, είναι μερικά από αυτά.

Η McInerney, επιχειρηματίας, internet nerd και CEO, έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας της εξηγώντας τον πραγματικό αντίκτυπο της τεχνολογίας και τους λόγους για τους οποίους αξίζει να την κάνουμε μέρος της ζωής μας από νωρίς. Είναι το πλέον κατάλληλο άτομο, για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση γύρω από το μέλλον της ανθρωπότητας, αφού έχοντας οργανώσει πληθώρα projects στο Μetaverse και τον web3 χώρο, γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τον συγκεκριμένο τομέα, αλλά και το προς τα που οδεύει.



Αυτό που παρατηρήσαμε πιο έντονα σε εκείνη, είναι το γεγονός πως παραμένει περίεργη κι ενθουσιώδης για το πώς όλες αυτές οι ριζοσπαστικές τεχνολογικές εξελίξεις θα αλλάξουν τον κόσμο, αλλά και για το πώς οι ζωές μας θα διαμορφωθούν βάσει αυτών, μέσα στα επόμενα (όχι και τόσο μακρινά) χρόνια. Ξεκινήσαμε τη συζήτησή μας με τον «χακτιβισμό», o οποίος σε αντίθεση με το απλό hacking, είναι η πράξη πειρατικής εισβολής στο σύστημα ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, με πολιτικά ή κοινωνικά υποκινούμενους σκοπούς.

Lindsey McInerney, από τις πρώτες ημέρες που εμφανίστηκε το φαινόμενο του hacktivism, μέχρι την άνοδο του Web3, και την εκρηκτική του άνθηση σε όλο τον κόσμο, πόσο και πώς έχει αλλάξει η παγκόσμια κουλτούρα; Από το κομμάτι της διασκέδασης μέχρι το πώς χρησιμοποιεί ένας άνθρωπος το διαδίκτυο.

Οι πρώτες ημέρες του διαδικτύου ήταν απίστευτα βαρετές -και αυτό γιατί ήταν επικεντρωμένο στα μηνύματα, και το texting. Στον πρωτόγνωρο τότε κόσμο του διαδικτύου, συνήθως έβαζες ένα ψευδώνυμο, για να μπορείς απλώς να εκφράζεις την άποψη σου χωρίς να ξέρει κανείς ποιος είσαι. Όσο όμως εξελισσόμασταν στον Web2 κόσμο, το ενδιαφέρον εστίασε στο κομμάτι του rich media. Δηλαδή στο βίντεο, στο κείμενο, στις εικόνες, στη μουσική. Σταδιακά όλο και περισσότεροι ξεκίνησαν να βάζουν το πραγματικό τους όνομα και το μοίρασμα έγινε πιο εύκολο από ποτέ.

Οι άνθρωποι κατάλαβαν πως μέσω του διαδικτύου μπορούν να εκφραστούν με έναν τρόπο, που δεν μπορούσαν στην πραγματική ζωή. Οι χαρακτήρες του διαδικτύου, από ανώνυμοι είχαν γίνει πλέον άτομα με περισσότερα στοιχεία που αφορούσαν τον άνθρωπο που ήθελες να γίνεις, και όχι τον άνθρωπο που είσαι. Χάρη στο ίντερνετ ερχόσουν πιο κοντά σε ό,τι είχες φανταστεί να είσαι. Κάπως έτσι ξεκινήσαμε να μπαίνουμε σε ομάδες με άλλους χρήστες που θέλαμε να τους μοιάσουμε. Αυτή είναι ολόκληρη η βάση του ίντερνετ.

Πες μας λίγα λόγια για το πώς αποφάσισες να ασχοληθείς με τον κόσμο του διαδικτύου. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να ενδιαφερθείς για τις υποκουλτούρες και τις μικρές κοινότητες του Ίντερνετ, από πολύ νεαρή ηλικία;

Από μικρή ήμουν αυτό το nerd παιδάκι. Ένα εντελώς σπασικλάκι που ήθελε να τα ξέρει όλα, και να μαθαίνει για τα πάντα. Έβρισκα τις πιο ενδιαφέρουσες προσωπικότητες σε μικρές κοινότητες του ίντερνετ. Ένιωθα πως οι άνθρωποι που ανήκουν σε υποκουλτούρες, ήταν πιο κοντά σε εμένα και μου ταίριαζαν περισσότερο. Τους θεωρούσα πολύ πιο θαυμαστούς, από αυτούς που συναντούσα στην πραγματικότητα.

Αυτό που αγαπώ περισσότερο στους ανθρώπους των subcultures, είναι το γεγονός πως έχουν μια πλούσια ιστορία μαζί τους. Είτε αγαπούν το skate στα πάρκα του Λος Αντζελες και έχουν φτιάξει την δική τους ομάδα ατόμων ηλεκτρονικά ή στην πραγματικότητα, είτε είναι γυναίκες που ασχολούνται με κοπάδια προβάτων σε απέραντες πεδιάδες στη μέση του πουθενά -τέτοιες κοινότητες έχουν τόσο ενδιαφέρον από κάθε πλευρά.

Είναι συναρπαστικό να γνωρίζεις τέτοιες ομάδες. Με συναρπάσει να γνωρίζω τι είναι αυτό που τους παρακινεί κάθε ημέρα να σηκωθούν από το κρεβάτι τους, τι είναι αυτό που τους κρατά ζωντανούς, πως συνδέονται με τους άλλους, για τι θέματα συζητούν, πως αντεπεξέρχονται σε έναν όχι και τόσο συνηθισμένο τρόπο ζωής. Το να ψάχνω τέτοιες μικρές ομάδες ατόμων και να συνδέομαι μαζί τους, είναι κάτι που δίνει ενθουσιασμό και θέληση για ζωή.

Τι έχει να μας προσφέρει το Metaverse και πώς μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας, με τρόπους που μέχρι τώρα δεν έχουμε φανταστεί; Το ίδιο και για το cryptocurrency;

Μια από τις ψευδαισθήσεις που έχει αποτυπωθεί στο κοινό, είναι πως το metaverse δεν έχει φτάσει στη ζωή μας ακόμη. Υπάρχουν 3D χώροι, πόσο μάλλον στον τομέα του gaming που κυριαρχούν στο σήμερα και στο τώρα. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση πως οι χρήστες έχουν βαρεθεί το 2D διαδίκτυο. Η τεχνολογία θα μας επιτρέψει πολύ σύντομα να δημιουργήσουμε ακόμη περισσότερους 3D χώρους. Έχουμε πολλά ακόμη να περιμένουμε, και η ιστορία το έχει αποδείξει αυτό. Όπως το Web3 έφερε τόσες σπουδαίες αλλαγές και δυνατότητες, σε σχέση με το Web2, έτσι και το metaverse θα μας μυήσει σε έναν εντελώς νέο κόσμο με πολλές παραπάνω δυνατότητες και επιλογές, που μέχρι τώρα δεν μπορούμε να φανταστούμε, ούτε να ορίσουμε με ακρίβεια.

Πες μας λίγα λόγια για την εταιρεία σου, την Sixth Wall, την οποία δημιούργησες μαζί με την Mila Kunis και τη Lisa Sterbakov. Πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία και ποιοι είναι οι στόχοι και τα πλάνα σας για το μέλλον;

Η Sixth Wall είναι μια ψυχαγωγική εταιρεία, η οποία βασίζεται στην τεχνολογία. Εξερευνούμε νέα χαρακτηριστικά που έρχονται, ψάχνουμε και σκεφτόμαστε νέες ευκαιρίες που θα μας βοηθήσουν να διευρύνουμε τον ψηφιακό και τεχνολογικό μας κόσμο. Θέλουμε επίσης να αναβαθμίσουμε τον παραδοσιακό κινηματογράφο, και να φέρουμε τεχνολογικά στοιχεία που θα πάνε την εμπειρία του σινεμά, ένα βήμα παρακάτω. Συνδυάζουμε και πειραματιζόμαστε με Web3 εμπειρίες, με metaverse εμπειρίες, με εμπειρίες της πραγματικής ζωής. Στην ουσία ψάχνουμε νέους και συναρπαστικούς τρόπους που μέχρι τώρα κανείς δεν είχε δοκιμάσει, για να συνδυάζουμε την πραγματική ζωή με την ψηφιακή.

Τι συμβουλή θα έδινες στα άτομα που επιθυμούν να εξελιχθούν από τις παραδοσιακές δουλειές του Web3, στον κόσμο του blockchain;

Υπάρχει τόση πληροφορία εκεί έξω και τόσες συμβουλές, που τελικά αντί να βοηθηθείς -μπερδεύεσαι περισσότερο. Η δική μου συμβουλή θα ήταν το να ψάξεις να βρεις τους ανθρώπους σου. Τους σωστούς ανθρώπους για το όραμα σου και τους στόχους σου. Με βάση τη δίκη μου εμπειρία, αυτό που πρέπει να κάνουμε ως άνθρωποι, είναι το να μην φοβόμαστε να πειραματιζόμαστε. Να δοκιμάζουμε πράγματα, να ανοίξουμε νέους λογαριασμούς, νέα accounts σε όλες αυτές τις νέες πλατφόρμες που ανοίγονται μπροστά μας, να μη φοβόμαστε την αλλαγή.

Ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις που συναντούν γυναίκες στον δικό σου τομέα; Εξακολουθούν να υπάρχουν φυλετικές διακρίσεις και στον κόσμο του διαδικτύου ή έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην μετά #metoo εποχή;

Από τη μια, υπάρχουν τόσοι άνθρωποι που μπορείς τόσο εύκολα να συνδεθείς σήμερα και έχουν κάθε πρόθεση να υποστηρίξουν το γυναικείο φύλο στον τεχνολογικό κόσμο. Μια φίλη μου έχει δημιουργήσει μια κοινότητα, την «Women of Web3» που έχει σκοπό να βοηθήσει γυναίκες να μπουν πιο βαθιά στον κόσμο της τεχνολογίας και αξίζει να την αναφέρουμε. Και τέτοιες δράσεις υπάρχουν πολλές, τις οποίες επίσης οφείλουμε να ενισχύουμε διαρκώς. Οι γυναίκες κάνουμε μια καταπληκτική δουλειά στο να στηρίζουμε η μια την άλλη, και πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό -ωστόσο σίγουρα δεν έχουμε κλείσει κανένα φυλετικό κενό. Δυστυχώς οι ανισότητες υπάρχουν ακόμη και είναι έντονες με πολλούς διαφορετικούς τρόπους.

Για τους cultural junkies όπως εσένα, πόσο σημαντικό ρόλο έχει η έρευνα στη δουλειά σου; Αλλά και πόσο βαθιά ψάχνεις για να εντοπίσεις trends και μοτίβα;

Είμαι άνθρωπος που έχω αφήσει την περιέργεια μου, να με οδηγήσει στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου. Μένω πάντοτε συνδεδεμένη με όλα όσα απασχολούν τον σύγχρονο κόσμο και μπαίνω όσο πιο βαθιά γίνεται μέσα σε αυτόν. Η περιέργεια είναι αυτή που με έχει οδηγήσει σε πολύ βαθιές τρύπες του Ίντερνετ -αλλά αυτό που αγαπώ περισσότερο είναι το να παρακολουθώ πως ο κόσμος χρησιμοποιεί το διαδίκτυο.

Τι συνήθειες υιοθετεί, αλλά και πως εκφράζεται μέσα από το διαδίκτυο η ανθρώπινη συμπεριφορά. Είναι πραγματικά συναρπαστικό το να παρακολουθείς άτομα από την Αθήνα, από την Μπανγκοκ, από το Τορόντο. Πόσα διαφορετικά στοιχεία έχουν, πόσο διαφορετικές συσκευές χρησιμοποιούν, αλλά και πως η κουλτούρα τους επηρεάζει και την διαδικτυακή τους συμπεριφορά. Οι άνθρωποι ανά τον κόσμο χρησιμοποιούν τόσο διαφορετικά την τεχνολογία.

Επίσης να μην ξεχνάμε πως η έρευνα δεν έχει να κάνει μόνο με το διαδίκτυο. Τις πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις τις έχω κάνει με ακαδημαϊκούς, με δικηγόρους, με γιατρούς, ψυχιάτρους, δημοσιογράφους στην πραγματική ζωή. Αυτές οι συζητήσεις είναι που συνήθως οδηγούν σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα για το μέλλον του κόσμου.

