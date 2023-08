Η Σάρα Σνουκ μιλά για το φινάλε του Succession (που τη διέλυσε), τη μητρότητα και όσα ονειρεύεται για το μέλλον

Η 36χρονη ηθοποιός μιλά για τις τεράστιες αλλαγές που έζησε τον τελευταίο χρόνο

Η Σάρα Σνουκ δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια της. Έμαθε ότι το "Succession" θα κάνει φινάλε, λίγες μέρες πριν το γύρισμα. Το cast ήταν στην αίθουσα ανάγνωσης, όλοι έμαθαν ότι ο μεγάλος κληρονόμος θα είναι ο σύζυγός της Τομ και η σειρά θα έφτανε στο τέλος της. «Ήλπιζα ότι θα συνεχίζαμε, οπότε έκλαψα πολύ στα γυρίσματα», λέει η Σνουκ σε συνέντευξή της στο Variety, ενώ βρίσκεται στο σπίτι της στη Μελβούρνη.

Το 2023 ήταν μία τεράστια χρόνια για την 36χρονη ηθοποιό. Η σειρά που την έφερε στους A-listers του Χόλιγουντ έφτασε στο τέλος της, και τον Απρίλιο έγινε μητέρα. Η εγκυμοσύνη έγινε μέρος του τελευταίου κύκλου, και δεν κρύφτηκε με έξυπνα πλάνα. Η Σιβ θα γινόταν μητέρα και η Σάρα πέρασε δύσκολους πρώτους μήνες, έχοντας καθημερινές ναυτίες, κάνοντας γυρίσματα μακριά από την πόλη και το σπίτι της.

«Θυμάμαι το βράδυ που το είπα σε όλους στα γυρίσματα. Ήταν μετά τη σκηνή στο μπαλκόνι με τον Τομ (Μάθιου Μακφέιντεν) που μου λέει ότι είμαι μία γυναίκα που δεν θα έπρεπε να γίνει μητέρα. Ήταν πολύ σκληρό και με άγγιξε τόσο υποκριτικά όσο και προσωπικά», λέει η Σάρα Σνουκ. Τελικά παρακολούθησε το μεγάλο φινάλε από το σπίτι της μαζί με την κόρη της, συστήνοντάς την στον κόσμο μέσα από το Instagram.

To "Succession" δεν ήταν μόνο μία σειρά φαινόμενο για το κοινό της. Το cast έχει δώσει συνεντεύξεις, στις οποίες παραδέχεται ότι δεν ήθελε να τελειώσει και ήλπιζε ότι θα υπάρξει συνέχεια. Οι ηθοποιοί δέθηκαν πολύ και η σειρά τους έδωσε τη δυνατότητα να κάνουν όλα όσα ονειρεύονται επαγγελματικά. «Έκλαψα πολύ όταν είδα το φινάλε γιατί λυπόμουν για τη Σιβ που τελικά δεν κέρδισε τη θέση, αλλά και επειδή δεν θα δουλέψω ξανά με όλους αυτούς τους συγκλονιστικούς ανθρώπους».

Η Σάρα Σνουκ συμμετείχε σε διάφορα projects με μικρούς ρόλους, έχασε την ευκαιρία να παίξει τη Λίζμπεθ στο "The Girl With the Dragon Tattoo", εφόσον η Ρούνι Μάρα κρίθηκε καταλληλότερη και τελικά έκανε τη μεγάλη αρχή με την ταινία του 2015, "Steve Jobs". Η σκηνοθέτρια Φρανσίν Μέιλερ την πρότεινε στον δημιουργό του Succession και τα υπόλοιπα είναι ιστορία.

Από το 2018, που ξεκίνησε η σειρά, η Σνουκ προτάθηκε δύο φορές για Emmy, αλλά σε υποστηρικτικό ρόλο, και φέτος είναι η πρώτη της φορά για A' Γυναικείο, ακολουθώντας τον δρόμο που έστρωσαν τα πρότυπά της, Κέιτ Γουίνσλετ και Κέιτ Μπλάντσετ. Έχει ήδη γυρίσει το θρίλερ του Netflix, "Run Rabbit Run" και το "The Beanie Bubble" του Apple TV+. Αυτό όμως που ξεχωρίζει είναι ο θεατρικός μονόλογος "Dorian Gray", στον οποίο ερμηνεύει και τους 26 ρόλους πάνω στη σκηνή του Σίδνει και αργότερα στο Broadway.

Παρόλα αυτά, δεν βιάζεται να δουλέψει. «Το κάνω ασταμάτητα τα τελευταία 10 χρόνια και τώρα μπορώ να ζήσω τη ζωή μου. Η δουλειά δεν είναι τα πάντα. Είμαι όμως ευγνώμων για όλα όσα έχω κάνει. Θέλω περισσότερα», είπε σαν αληθινή Σιβ Ρόι.

