Αλαμπάμα: Λευκοί επιτέθηκαν σε μαύρο φρουρό, αλλά δεν περίμεναν τους δεκάδες μαύρους περαστικούς που ανέλαβαν δράση - Το viral βίντεο

Ευτυχώς, ο καυγάς δεν κατέληξε άδοξα αλλά μοιράστηκε παντού στα social media επειδή είχε υποστηρικτές ανθρώπους που μπήκαν στη μάχη με χέρια και με πόδια για να βοηθήσουν έναν μαύρο άνθρωπο από μία ακόμη ρατσιστική επίθεση

Viral έχει γίνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο στα social media, που δείχνει λευκούς άνδρες να επιτίθενται με βία σε έναν μαύρο φύλακα στο Riverfront Park του Montgomery στην Alabama επειδή τους ζήτησε να μετακινήσουν το σκάφος τους λίγο παραπέρα καθώς η περιοχή έπρεπε να παραμείνει κλειστή για το ποταμόπλοιο Harriott II. Ευτυχώς, τα στιγμιότυπα που κυκλοφόρησαν παντού δεν είχαν ως θέμα μια ακόμη άδοξη και άδικη κατάληξη ενός μαύρου ανθρώπου από τη λευκή βία, αλλά διαδόθηκαν εξαιτίας του μεγάλου κύματος αστραπιαίας στήριξης του θύματος από τη μαύρη κοινότητα.

#MadPinkENT : Nah now THIS is the best angle on that Montgomery, Alabama river boat fight 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/aarK0sXq7A

Στο σημείο της συμπλοκής έσπευσαν αμέσως μαύροι αυτόπτες μάρτυρες για να αποτρέψουν την άδικη επίθεση και να προστατεύσουν τον άνδρα που ήταν σε ώρα υπηρεσίας και απλώς ήθελε να κάνει τη δουλειά του. Το πιο συγκινητικό είναι ότι η προσέγγιση στο σημείο έγινε ακόμη και διά θαλάσσης από τον κόσμο για να φτάσει πιο γρήγορα -χαρακτηριστικό παράδειγμα ο άνδρας που κολυμπάει γρήγορα για να φτάσει στην προβλήτα.

Σε ένα από τα βίντεο, ο φρουρός δέχεται λεκτική επίθεση από τον λευκό άνδρα που τον προσεγγίζει ενώ γύρω του μαζεύονται και άλλοι λευκοί κάνοντας πιο φορτισμένο το κλίμα. Ο φρουρός που βρισκόταν εν ώρα υπηρεσίας, φαίνεται να πετάει το καπέλο του στον αέρα και τότε ξεκινάει άγριος καυγάς μεταξύ τους. Ο ίδιος κείτεται στο έδαφος όσο οι λευκοί είναι από πάνω του και τον χτυπούν.

Αυτό που συνέβη στη συνέχεια, εκτός από ένα ηχηρό κύμα συμπαράστασης, ήταν, είναι και θα είναι μια μεγάλη κραυγή για το Black Lives Matter. Η αφροαμερικανική κοινότητα ήταν για αιώνες και δυστυχώς εξακολουθεί να είναι στο περιθώριο και δεν υπάρχει κανείς άλλος για να την προστατέψει πέρα από τους ανθρώπους της. Άνδρες και γυναίκες κατέφθασαν λοιπόν στο σημείο και κατάφεραν να αποτρέψουν τα χειρότερα λειτουργώντας ενστικτωδώς.

Ό,τι ακολούθησε λοιπόν, συμβολίζει την ανάγκη για αλλαγή. Δεν δείχνει μόνο τι σημαίνει αλληλεγγύη όταν δεν υπάρχει κανένα σύστημα να υποστηρίξει τα περιστατικά βίας απέναντι στους Αφροαμερικανούς αλλά εκφράζει και μια έντονη αγανάκτηση για παλαιότερα περιστατικά που με τα χρόνια, παραγράφηκαν. Μαύροι άνδρες και γυναίκες, που έφτασαν εκεί, προσπάθησαν χρησιμοποιώντας τα χέρια και τα πόδια τους, να σταματήσουν τους λευκούς από την επιβολή του προνομίου τους.

Η τοπική αστυνομία παρουσιάστηκε γύρω στις 7:00 το απόγευμα και προχώρησε σε αρκετές συλλήψεις, σύμφωνα με το USA Today. Πολλοί ήταν οι χρήστες στο X (πρώην Twitter) που εξέφρασαν ανοιχτά τις σκέψεις τους γύρω από το περιστατικό. Η κάλυψη από τα ξένα media ποικίλλει και παρουσιάζει ενδιαφέρον. Με μια ματιά στο παρακάτω post, θα καταλάβεις τι εννοούμε.

I've been curious about the media spin reporting the Montgomery Alabama riverfront brawl. The variation in headlines is not surprising. 😏 This is America 🇺🇸. #Alabamaboatbrawl #AlabamaSweetTeaParty #AlabamaTeaParty #MontgomeryRiverboat pic.twitter.com/jSllvZkT7h