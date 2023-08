Maestro: Ο Μπράντλεϊ Κούπερ φορά την πιο ψεύτικη μύτη στον κόσμο στοχεύοντας σε Όσκαρ, αλλά το ίντερνετ έχει άλλη άποψη

Ένα τρέιλερ, μία σκληρή προσπάθεια του Κούπερ να δώσει στα Oscars αυτό που θέλουν, δύο ψεύτικες μύτες και η αντίδραση του ίντερνετ

Το trailer της νέας ταινίας του Μπράντλεϊ Κούπερ, Maestro, μόλις κυκλοφόρησε. Στο βιογραφικό ρομαντικό δράμα που θα κυκλοφορήσει στις 20 Δεκεμβρίου, ο ηθοποιός υποδύεται τον διάσημο μουσικό Λέοναρντ Μπερνστάιν και στον ρόλο της συζύγου του, Φελίσια Μοντίλετζερ, βλέπουμε την Κάρεϊ Μιούλιγκαν. Κι ενώ κάποιοι μιλούν για το ενδιαφέρον του έργου και την ανυπομονησία τους να βγει στις αίθουσες, το θέμα συζήτησης των περισσότερων ήταν οι προσθετικές μύτες των πρωταγωνιστών.

Την παραγωγή του Maestro, το οποίο περιγράφεται σαν “ένα ερωτικό γράμμα στη ζωή και την τέχνη”, έχουν αναλάβει ο Μάρτιο Σκορσέζε και ο Στήβεν Σπίλμπεργκ, ενώ η ταινία επικεντρώνεται στη σχέση του Μπερνστάιν και της Μοντίλετζερ, που κράτησε δεκαετίες.

Πρόκειται για ένα καλογυρισμένο τρέιλερ, ο Κούπερ έχει βάλει στόχο να πάρει Όσκαρ και το έχει κάνει υπερβολικά προφανές, όμως δεν θα σταθούμε εδώ.

Τόσο ο ίδιος όσο κι η Μιούλιγκαν φορούν ψεύτικες μύτες, όταν υποδύονται τους χαρακτήρες τους σε μεγαλύτερη ηλικία. Η ψεύτικη μύτη του πρώτου είναι το πρόβλημα, ωστόσο, με πολλούς να τονίζουν πόσο αστείο και αχρείαστο είναι το αποτέλεσμα, ενώ άλλοι τον κατηγορούν για την προώθηση αντισημιτικών στερεοτύπων.

Το Χ (πρώην Twitter) έχει πάρει θέση, όπως περιμέναμε.

Η Βρετανίδα ηθοποιός Τρέισι-Αν Όμπερμαν έγραψε πως “Όλοι οι ηθοποιοί θα πρέπει να μπορούν να παίξουν οποιονδήποτε ρόλο με τις δεξιότητες τους. Ωστόσο, ζούμε σε εποχές με τεράστια ευαισθησία και διάλογο στην εκπροσώπηση εθνών και μειονοτήτων”.

“Αν ο Μπράντλεϊ Κούπερ έχει το πράσινο φως για να παίξει τον Εβραίο συνθέτη Μπερνστάιν και τον προτιμάς από έναν Εβραίο A-lister που μπορεί να τον υποδυθεί εξίσου καλά - τότε άσε τις υποκριτικές ικανότητες του Μπράντλεϊ Κουπέρ να είναι τόσο υπέροχες και να βγάζουν μία αλήθεια, που ο χαρακτήρας του Μπερνστάιν θα λάμψει μέσα από την εμφάνιση που έχει τώρα (ο Κούπερ)”, συνέχισε.

“Αν χρειάζεται να φορέσει προσθετική μύτη τότε αυτό είναι για εμένα, και πολλούς άλλους, ακριβώς ίδιο με το Black-face και το Yellow-face”.

“Ο Κίλιαν Μέρφι μπόρεσε να παίξει τον Οπενχάιμερ επειδή μοιάζει με τον Οπενχάιμερ και μπόρεσε να αποδώσει τη δύναμη της ιστορίας του ανθρώπου αλλά και την εβραϊκή του καταγωγή μέσω της υποκριτικής του ικανότητας, όπως κι ο Τομ Κόντι ως Αϊνστάιν δεν χρειάστηκε να φορέσει μύτη”, πρόσθεσε, ενώ κατέληξε πως “αν ο Μπράντλεϊ Κούπερ δεν μπορεί να το κάνει μέσα από την υποκριτική, τότε μην τον πάρετε - βρείτε έναν Εβραίο ηθοποιό να το κάνει”.

Άλλος χρήστης του Χ τόνισε ότι “Μόλις έψαξα φωτογραφία του πραγματικού Λέοναρντ Μπερνστάιν… Η μεγάλη αντισημιτική προσθετική μύτη στον Μπράντλεϊ Κούπερ ήταν σίγουρα αχρείαστη”.

just looked up a picture of the real leonard bernstein…. the big antisemitic prosthetic nose on bradley cooper was definitely not necessary…. pic.twitter.com/nrCgxi9jlL — louisa (@stabfreeman) August 15, 2023

“Είδα τον Μπράντλεϊ Κούπερ να παίζει τον ελεφαντάνθρωπο στο Broadway χωρίς προσθετική μύτη”, σημείωσε κάποιος άλλος. “Αλλά τώρα παίζει τον Εβραίο και αποφασίζει ότι χρειάζεται τεράστια μύτη;”.

I saw Bradley cooper play the elephant man with no prosthetics on broadway. But then he plays a Jew and decides he needs a huge nose? (He’s the director too so don’t blame anyone else) pic.twitter.com/w9q33JTKe5 — No Agency New York (@noagencynewyork) August 15, 2023

Κάποιοι, απλώς το βρήκαν γελοίο.

what the hell was Bradley Cooper thinking?? pic.twitter.com/dwXLUIs9PJ — josh tenet (@joshtenet) August 15, 2023

Crazy shot from Bradley Cooper's Leonard Bernstein movie. pic.twitter.com/CV2xadMzqD — Serge Gainsbourg (@BKWelles) August 15, 2023

first trailer for maestro looks great!! pic.twitter.com/dzTzYlTBW2 — Jared Gilman (@realJaredGilman) August 15, 2023