Καναδάς: Τρομάζουν οι εικόνες από τις πυρκαγιές - Συνεχίζονται οι εκκενώσεις

Απελπιστική η κατάσταση με τα πύρινα μέτωπα στον Καναδά - Η ατμόσφαιρα έχει γίνει αποπνικτική, ενώ οι εκκενώσεις δεν σταματούν

Τα πύρινα μέτωπα συνεχίζουν να κατακαίουν δάση και τεράστιες εκτάσεις στην Δυτική επαρχία της “Βρετανικής Κολομβίας” στον Καναδά. Η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ η Δυτική Κελόουνα, μια πόλη 36.000 κατοίκων, που βρίσκεται κάπου 300 χιλιόμετρα ανατολικά του Βανκούβερ έχει εκκενωθεί πλήρως. Απομακρύνσεις κατοίκων γίνονται επίσης βόρεια της κοντινής Κελόουνα, μιας πόλης 150.000 κατοίκων, που βρίσκεται επίσης στη λίμνη Οκάναγκαν.

WATCH: The sky in Canada turned red from all of the fires. 👀 #wildfire #canada #Canadafire #Fire pic.twitter.com/GsR2IE2r2d

Από περίπου 4.500 ανθρώπους που είχαν λάβει εντολή να φύγουν από τα σπίτια τους, ο αριθμός έχει φθάσει περίπου τους 15.000 τις τελευταίες 24 ώρες. Άλλοι 20.000 έχουν ειδοποιηθεί να είναι έτοιμοι για εκκένωση. «Η κατάσταση είναι απρόβλεπτη αυτή τη στιγμή, και οπωσδήποτε μας περιμένουν δύσκολες μέρες», είπε ο Έμπι.

Περισσότερες από 2.400 ιδιοκτησίες είχαν εκκενωθεί νωρίτερα στη Δυτική Κελόουνα, δήλωσαν αξιωματούχοι, και αρκετά κτίρια καταστράφηκαν στη διάρκεια της νύχτας.

Canada is enduring its worst wildfire season with more than 1,000 active fires burning across the country, including 230 in the Northwest Territories. Teams were working to evacuate Hay River as the fire approached https://t.co/5I7mZHlkkX pic.twitter.com/ipOtTnqsUP