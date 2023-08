Και τον συνέλαβαν, και τον φωτογράφισαν και γράφει ιστορία, αν και όχι όπως θα ήθελε. Έχει πρόγραμμα

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ιστορία, ίσως όχι με τον τρόπο που ονειρευόταν. Έγινε ο πρώτος πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ με δική του φωτογραφία σύλληψης. Η εικόνα έχει κάνει τον γύρο του κόσμου, και δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Πέμπτης μετά την κράτησή του στη φυλακή Φούλτον για περισσότερες από 12 κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο μιας εκτεταμένης ποινικής υπόθεσης που απορρέει από τις απόπειρές του να ανατρέψει την εκλογική ήττα του στις εκλογές του 2020.

Αφέθηκε ελεύθερος 20 λεπτά μετά τη σύλληψή του, με εγγύηση 200.000 δολαρίων. Κι η φωτογραφία του άρεσε τόσο, που την ανέβασε και μόνος του στο Twitter.

«Δεν έκανα τίποτα κακό και το ξέρουν όλοι», επέμεινε, παρά τις τέσσερις ποινικές διώξεις εναντίον του. Είναι πανέτοιμος να διεκδικήσει ξανά το χρίσμα για την προεδρία των ΗΠΑ, του αρέσει να παρουσιάζει τον εαυτό του ως θύμα πολιτικού διωγμού και, απ’ ό,τι φαίνεται, λειτουργεί μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων. Τον θέλουν, κι αυτό φαίνεται από τη μεγάλη διαφορά του από τους υπόλοιπους υποψήφιους του κόμματός του.

Η φωτογραφία, πάντως, πρέπει να άρεσε μόνο σ' εκείνον. Γιατί το Χ μιλά για το "Trump scare", κι όχι άδικα.

