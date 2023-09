Ιστορική απόφαση για το Μεξικό: Αποποινικοποιήθηκε η άμβλωση

Το κοινοβούλιο στο Μεξικό καλείται να φροντίσει να καταργηθούν οι ποινές σε κάθε γυναίκα που επιθυμεί τον τερματισμό της κύησης

Tο Ανώτατο Δικαστήριο στο Μεξικό πήρε μία ιστορική απόφαση πριν λίγες ώρες καθώς κατέληξε στο ότι η ποινικοποίηση της άμβλωσης είναι αντισυνταγματική, αφού «παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών».

H ιστορική κίνηση έρχεται σε αντίθεση με τις αποφάσεις που λαμβάνονται στη γειτονική χώρα, τις ΗΠΑ και από εδώ και στο εξής, το κοινοβούλιο στο Μεξικό καλείται να φροντίσει να καταργηθούν οι ποινές όταν μια γυναίκα αποφασίζει τον τερματισμό της κύησης, που ίσχυαν από το 1931 για τις γυναίκες και τους γιατρούς.

Η εν λόγω απόφαση λήφθηκε μετά την προσφυγή που κατέθεσε η οργάνωση Πληροφόρησης για την Επιλεγμένη Αναπαραγωγή, η οποία σχολίασε την κρίση του δικαστηρίου αναφέροντας σε ανακοίνωση πως πλέον «όλες οι γυναίκες αποκτούν πρόσβαση στην άμβλωση στις ομοσπονδιακές δομές υγείας».

Να σημειωθεί πως πριν δύο χρόνια, στις 7 Σεπτεμβρίου 2021, το δικαστήριο είχε ήδη χαρακτηρίσει ως αντισυνταγματική την ποινικοποίηση της άμβλωσης. Με την εν λόγω απόφαση είχε ακυρωθεί άρθρο του ποινικού κώδικα στη μεξικανική πολιτεία Κοαχουίλα, με το οποίο προβλεπόταν φυλάκιση για τις γυναίκες που έκαναν ηθελημένα άμβλωση.

Τον περασμένο Ιούνιο, το Ανώτατο Δικαστήριο στο Μεξικό είχε κρίνει πως οι γυναίκες είχαν το δικαίωμα να αμφισβητήσουν καταδικαστικές αποφάσεις σε πολιτείες όπου η άμβλωση εξακολουθεί να είναι ποινικά κολάσιμη.

Breaking News: Mexico has decriminalized abortion nationwide, in a decision that shows how Latin American countries are expanding reproductive rights. https://t.co/Y1oWoyHqWL pic.twitter.com/rReT37Alk9