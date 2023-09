Τι κάνει τους άντρες να νιώθουν άβολα; Νέα έρευνα απαντά

Όχι, οι άνδρες δεν αισθάνονται άβολα όταν κουτσομπολεύουν

Τι κάνει έναν άντρα να νιώθει άβολα; Μήπως το να τσακώνεται μπροστά σε κόσμο ή το να κουτσομπολεύει τους συνεργάτες του, όταν κάνει διάλειμμα για τσιγάρο; Ίσως, πάλι, να είναι η ιδέα πως κάποια στιγμή θα μάθουν όλοι ότι συγκινείται βλέποντας το Notebook. Το YouGov έκανε έρευνα και δίνει την απάντηση.

Σύμφωνα με τη μελέτη, πολλοί είναι εκείνοι που ντρέπονται να κλάψουν μπροστά στους φίλους τους - το 48% τους, συγκεκριμένα. Το 49% των ερωτηθέντων δεν θα ήθελε να γδυθεί σε αποδυτήρια, ενώ το 45% απάντησε πως θα ένιωθε περίεργα αν έλεγε «σ’αγαπώ» σε έναν άνδρα συγγενή.

Για το 44%, άβολο θα ήταν να πήγαινε σε γκέι μπαρ και το 42% θα ένιωθε άβολα αν κοιμόταν στο ίδιο κρεβάτι με έναν άντρα φίλο.

What makes men uncomfortable?



Being naked in a men's changing room: 49%

Crying in front of male friends: 48%

Saying "I love you" to a male relative: 45%

Going to a gay bar: 44%

Putting sunscreen on a male friend's back: 42%

Sharing a bed with a male friend: 42%

Wearing pink: 31% pic.twitter.com/Avl8y9Doqq