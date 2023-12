Τσάρλι Σιν: Η γειτόνισσά του εισέβαλε στο σπίτι του και προσπάθησε να τον πνίξει

Οι αρχές του Λος Άντζελες ψάχνουν τι πραγματικά έχει συμβεί

Στη σύλληψη της γειτόνισσας του Τσάρλι Σιν προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Λος Άντζελες, αφού φέρεται να προσπάθησε να τον πνίξει όταν ξέσπασε διαμάχη μεταξύ τους, στο σπίτι του ηθοποιού, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το Page Six.

